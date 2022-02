Mario Kart 8: Mod fügt dem Spiel neuen Meme-Star hinzu

Kirby macht sich super in Mario Kart, das beweist ein Modder. Bild:Nintendo

Im Rahmen des jüngsten „Nintendo Direct“-Streams erlaubte das Unternehmen den Fans einen weiteren Blick auf das kommende Kirby-Spiel. Daraus wurde sogar ein witziges Meme, das jetzt bereits wenige Tage später dank einer Mod Teil von Mario Kart 8 Deluxe ist.

Kirby und das vergessene Land: Neue Fähigkeit sorgt für Meme

Das Spiel Kirby und das vergessene Land soll am 25. März 2022 erscheinen. Die rosa Knutschkugel beherrscht alte Fähigkeiten, bekommt aber auch Neue dazu. Kirby kann jetzt zum Beispiel ganze Autos und Automaten einnehmen. Das Ganze nennt sich Mundvoll-Modus und hebt sein mögliches Volumen auf das nächste Level. Doch anstatt so große Dinge einzuatmen, hat Kirby die Fähigkeit, sie zu absorbieren. Er streckt seinen elastischen Körper einfach über den Gegenstand.

Aus dieser Tatsache entstand ein Meme. Viele Fans finden diesen Zustand äußerst niedlich und witzig und haben ihrer Fantasie auf Portalen wie Twitter freien Lauf gelassen.

Mario Kart 8: Kirby-Auto dank Mod jetzt Teil des Spiels

Der in der Community bereits bekannte Nintendo-Modder RiazorMC hat das Ganze noch weitergedacht. Er hat das süße Auto nur wenige Tage nach dem Erscheinen während der Nintendo Direct in Mario Kart 8 Deluxe eingebaut. In seinem Video, das er „Mario Kart 9“ nannte, zeigt er, wie gut sich das Auto auf den Strecken bewegt.

Leider scheint es so, als handele es sich dabei lediglich um einen Scherz, denn es sieht nicht so aus, als würde er die Mod zum Herunterladen zur Verfügung stellen. Nichtsdestotrotz erhält er aus der Community ordentlich Zuspruch:

„Die Tatsache, dass es in so kurzer Zeit so gut aussieht, ist nur ein Beweis dafür, was für ein toller Modder du bist“, so der Top-Kommentar von Oliv unter dem Video.

„Wenn Kirby jemals in Mario Kart kommt, sollte er genau so aussehen“, schrieb ZOMCREEP12 in die YouTube-Kommentare.

Kirby und das vergessene Land könnt ihr bereits vorbestellen: