Steam-Bestseller: Strategie-Hit begeistert mit irren Massenschlachten

In einem neuen Strategie-Hit müsst ihr eure Burg mit allen Mitteln verteidigen. Bildquelle: Getty Images/ oshcherban

Ein neuer Strategie-Hit auf Steam zeigt euch, was Massenschlachten wirklich bedeuten. Die gigantischen Gegnerhorden im mittelalterlichen Setting sorgen bereits dafür, dass Diplomacy Is Not an Option in den Verkaufs-Charts landet. Auch die Reviews der Spieler fallen schon sehr positiv aus.

Neuer Steam-Hit macht euch zum König

In dem neuen Echtzeit-Strategiespiel Diplomacy Is Not an Option lernt ihr, warum mittelalterliche Burgen so dicke Mauern haben. Die brauchen sie natürlich, um die gewaltigen Gegnerhorden abzuwehren, die das Leben eines Feudalherren so anstrengend machen.

Wie der Name schon vermuten lässt, gibt es in Diplomacy Is Not an Option keine Möglichkeit, um den Gefechten aus dem Weg zu gehen. Glücklicherweise könnt ihr euch aber wehren. Dafür müsst ihr Wirtschaftskreisläufe aufbauen, eure starke Burg errichten und letztendlich natürlich auch Truppen ausheben. Auch magische Fähigkeiten wie gigantische Meteore sind Teil des Arsenals eines Königs. Wie das Ganze letztendlich aussieht, könnt ihr euch in diesem Gameplay-Taser ansehen.

Diplomacy is Not an Option: Gameplay-Trailer zum Early Access-Spiel

Steam-Spieler sind zufrieden – aber es gibt Schwächen

Obwohl sich Diplomacy Is Not an Option aktuell noch in der Early Access-Phase befindet, kann es bei den Spielern bereits einige guten Bewertungen abräumen. Aktuell fallen 89 Prozent der Nutzerrezensionen positiv aus. Das Strategiespiel erreicht sogar den achten Platz in der Topsellerliste auf Steam.

Einige Spieler warnen in ihren Reviews allerdings davor, dass der Entwickler Door 407 vor dem Release noch einige Schwächen beheben muss. So sei die Wirtschaft noch nicht gut balanciert und die zufälligen Karten würden für teils unfaire Runden sorgen. Wenn ihr euch selbst von der Qualität der Massenschlachten überzeugen wollt, könnt ihr bereits jetzt eine kostenlose Demo auf Steam herunterladen.

Wenn ihr Echtzeit-Strategiespiele mögt, können wir euch außerdem Age of Empires 4 empfehlen:

Microsoft Age of Empires IV (Code in Box) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.02.2022 23:15 Uhr

Ein neuer Steam-Bestseller begeistert mit gigantischen Massenschlachten und großen Explosionen. In Diplomacy Is Not an Option müsst ihr zunächst eine Burg errichten und sie dann gegen Gegnerhorden verteidigen.