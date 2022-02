Großer Steam-Sale: Knapp 200 deutsche Spiele im Angebot

Aktuell könnt ihr bei Steam-Spielen aus Deutschland richtig sparen. Bildquelle: Getty Images/ macky_ch

PC-Spieler aufgepasst. In den nächsten Tagen könnt ihr wieder jede Menge sparen. Ein neuer Steam-Sale stellt dabei fast 200 Spiele in den Vordergrund, die allesamt aus Deutschland stammen. Ihr könnt jedoch unbesorgt sein. Es sind nicht nur Simulatoren.

Großer Steam-Sale mit fast 200 deutschen Spielen

Das "Welcome to Games Germany"-Event auf Steam stellt fast 200 PC-Spiele von deutschen Entwicklern in den Mittelpunkt. Für euch bedeutet diese Versammlung der heimischen Spieleschmieden, dass ihr bei ihren besten Werken ordentlich sparen könnt. Der Sale läuft noch bis zum 17. Februar um 19 Uhr. Eine Auswahl unserer Spiele-Favoriten findet ihr hier:

Wenn ihr euch auf der Steam-Seite des Events umschaut, könnt ihr außerdem einen Blick auf die zukünftigen Spiele der deutschen Entwickler werfen. Die Adventure-Veteranen von Daedalic Entertainment arbeiten beispielsweise gerade an Der Herr der Ringe: Gollum. In Nivalis soll außerdem die Cyberpunk-Stadt aus Cloudpunk weiter erkundet werden.

