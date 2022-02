Cyberpunk 2077 für PS5 & Xbox Series: Entwickler lösen Next-Gen-Versprechen ein

Die Next-Gen-Versionen von Cyberpunk 2077 sind endlich verfügbar. (Bild: GIGA.DE / CD Projekt Red)

Nach über einem Jahr hat CD Projekt Red kurzerhand das Next-Gen-Upgrade für Cyberpunk 2077 veröffentlicht. PS5- und Xbox-Series-Spieler können sich die neue Version kostenlos herunterladen, wenn sie im Besitz der Last-Gen-Version sind.

Cyberpunk 2077: Next-Gen-Version veröffentlicht

Die Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 ist endlich verfügbar – knapp 14 Monate nach dem Launch im Dezember 2020. Sowohl PS5- als auch Xbox-Series-Spieler können sich die verbesserte Variante des Action-Rollenspiels jetzt gratis herunterladen – solange sie im Besitz der Last-Gen-Version sind. Die Spielstände werden alle auf die neue Version übertragen.

Xbox-Series-Spieler sollten die neue Version automatisch dank der Smart-Delivery-Funktion der Konsole ausgeliefert bekommen, PlayStation-Spieler hingegen müssen die PS5-Version manuell in ihrer Spielebibliothek suchen und starten (erkennbar am PS5-Logo).

Einen guten ersten Eindruck von der Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 bekommt ihr, wenn ihr einen Blick in den Trailer werft:

Was bringt der Patch 1.5 noch?

Das neue Update sorgt unter anderem dafür, dass Besitzer der PS5 und Xbox Series X in Zukunft Raytracing-Schatten in der Spielwelt zu sehen bekommen – Xbox-Series-S-Spieler müssen darauf verzichten. Alle Next-Gen-Spieler dürfen sich aber über "diverse Verbesserungen der visuellen Qualität" freuen. Das dürfte sich vor allem in höher aufgelösten Texturen und vielleicht einer höheren Sichtweite sowie Bildrate widerspiegeln.

Zudem reagieren die Bewohner von Night City auch auf den Next-Gen-Konsolen besser auf eure Aktionen in der Spielwelt. PS5-Spieler erhalten zudem Zugriff auf spezielle Funktionen, wenn sie den DualSense-Controller nutzen.

Die wichtigsten Patch-Änderungen im Überblick (Bild: CD Projekt Red)

Cyberpunk 2077 (PS4) [ENGLISH Version]

Und was bringt Patch 1.5 sonst noch?

Das ist noch lange nicht alles. Wer bis jetzt mit dem Kauf gewartet hat und sich noch immer nicht sicher ist, ob Cyberpunk 2077 das richtige Spiel für ihn ist, kann das Action-Rollenspiel nun für einen Zeitraum von 30 Tagen auf Xbox Series X|S und PS5 kostenlos testen.

Auf den Last-Gen-Konsolen scheint die Demo nicht zur Verfügung zu stehen. Entschließt ihr euch danach dazu, das Spiel zu kaufen, könnt ihr direkt nahtlos weiterspielen. Die Demo-Phase läuft jedoch am 15. März 2022 um 17 Uhr ab.

Der Patch 1.5 bringt auch noch weitere Änderungen mit sich – sowohl für Next-Gen- als auch Last-Gen-Spieler. Das riesige Update bietet neue Waffen, zusätzliche Apartments, die die Spieler käuflich erwerben können, einen Styling-Spiegel, ein komplettes Rebalancing des Gameplays, der spieleigenen Wirtschaft und des Loot-Systems.

Die kompletten Patch-Notes mit allen Änderungen findet ihr auf der offiziellen Webseite von CD Projekt Red.

