Horizon Forbidden West: Sony begeistert Fans mit Trophäen-Kampagne

PlayStation sorgt mit einer bemerkenswerten Aktion zum Release von Horizon Forbidden West für Aufsehen. Mit einem Versprechen macht Sony die Trophäenjagd im kommenden PS4- und PS5-Kracher noch deutlich interessanter – und Fans feiern die Kampagne auf Reddit.

Wenige Tage vor dem Release von Horizon Forbidden West macht PlayStation mit einer lobenswerten Aktion auf den Blockbuster aufmerksam: Für jeden Spieler, der in dem Abenteuer eine ganz bestimmte Trophäe erspielt, wird der Gaming-Gigant einen Baum pflanzen und damit der Umwelt etwas Gutes tun – die Community auf Reddit zeigt sich von dieser Aktion hellauf begeistert.

Horizon Forbidden West: Sony mit schöner Aktion

Am 25. März findet der amerikanische Arbor Day oder Tag des Baumes statt. Zu diesem Anlass lässt sich Sony nicht lumpen und pflanzt einen Baum für jeden Spieler, der bis zu diesem Datum in Horizon Forbidden West die Trophäe "Reached the Daunt" freispielt – eine der ersten Trophäen des Spiels, die ungefähr nach 90 Minuten Spielzeit am Ende des Tutorials freigeschaltet werden kann.

Weil es sich um den amerikanischen Arbor Day handelt, unterstützt Sony mit der Aktion drei verschiedene US-amerikanische Wiederaufforstungsprojekte. Insgesamt werden als Ziel für die komplette Wiederaufforstung 288.000 Bäume angegeben – mit dem riesigen Hype um Horizon Forbidden West sollte diese Zahl hoffentlich innerhalb von etwas mehr als einem Monat zu schaffen sein. (Quelle: PlayStation)

Auf Reddit feiern Fans die Aktion und freuen sich über den guten Zweck, der noch dazu perfekt zu der Botschaft und Story des Spiels passt. (Quelle: Reddit)

"Fantastische Idee, die sehr gut zum Horizon-Universum passt." ( Reddit-User JoDiggler )

) "Das ist eine großartige Idee! Erinnert mich an die Suchmaschine Ecosia. Die haben damit mehr als 100 Millionen Bäume gepflanzt. Hoffentlich folgen da noch weitere Unternehmen." ( Reddit-User BerserkFanYep )

) "Ich bin bei allem dabei, was die Umwelt verbessert/rettet." (Reddit-User hazychestnutz)

PlayStation-Blockbuster schnappt sich Top-Bewertungen

Horizon Forbidden West erscheint am Februar 2022. Das Abenteuer von Guerilla Games konnte aber bereits im Voraus erstklassige Bewertungen der Presse abstauben – auch uns hat der PS5-Blockbuster im Test beeindruckt.

Schaut euch hier den Herausforderungs-Trailer zu Horizon Forbidden West an:

Horizon Forbidden West | Herausforderungen-Trailer

