Skyrim: Allmächtiger NPC lehrt die Fans das Fürchten

Skyrim-Spieler fürchten, dass ein NPC in Skyrim über geheime Kräfte verfügt.

In The Elder Scrolls 5: Skyrim gibt es viele Charaktere, die um die Herrschaft in Himmelsrand kämpfen. Ein NPC scheint jedoch mehr zu wissen, als alle anderen. Diese Kraft sorgt für einige witzige Situationen.

Skyrim: NPC weiß einfach alles

Der Reddit-Nutzer "IceDamNation" kann seinen Augen kaum trauen. Er will gerade das geheime Versteck der Diebesgilde verlassen, da kommt ihm auch schon der Postbote aus The Elder Scrolls 5: Skyrim entgegen. Wie immer bringt er dem Spieler einen wichtigen Brief, den nur er lesen darf.

Aber woher weiß der Bote eigentlich, wo ihr euch befindet? Woher kennt er den strenggeheimen Zugang zur Diebesgilde? Und wie schafft er es eigentlich das komplette Land zu durchqueren, nur um dann wie aus dem Nichts direkt vor euch aufzutauchen?

Auch "IceDamNation" stellt sich eine ähnliche Frage. Er befürchtet, dass der Bote irgendwann direkt vor ihm steht, wenn er seine Augen öffnet, und ihm beim Schlafen zusieht. Er befürchtet, dass er ihm irgendwann selbst in Sovngarde begegnet.

Woher nimmt der Bote sein Wissen?

Das Video hat auf Reddit bereits mehr als 23.000 Upvotes gesammelt. Auch in den Kommentaren vermuten die Fans, dass es sich bei dem Boten um ein allmächtiges Wesen handelt, das die Geschicke von Himmelsrand lenkt. "PsYo_NaDe" schreibt, dass ihr wohl nicht der einzige Mensch mit einem Quest-Marker seid.

"I_dementia87" hat eine eigene Geschichte zu erzählen. Der Bote erwischte ihn am Ende einer riesigen Falmer-Ruine. Bis heute fragt er sich, wie dieser es geschafft hat, an den zahlreichen Gegner vorbeizuschleichen.

Ein Skyrim-Spieler findet ein allwissendes Wesen. Es ist der Postbote, der jedes Versteck kennt und euch jederzeit problemlos aufspüren kann. Habt ihr eine ähnliche Geschichte mit ihm erlebt? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.