Nintendo zieht zwei Konsolen den Stecker – Fans sehen großes Problem

So unzufrieden wie Super Mario sind zurzeit auch viele Nintendo-Fans. Bild: Nintendo.

Nintendo kündigt das Aus für zwei ihrer beliebten Konsolen an. Die Wii U und der Nintendo 3DS werden ab nächstem Jahr ohne den verknüpften eShop auskommen müssen. Fans bangen jetzt um beliebte Spieleklassiker und bringen ihre Befürchtungen zum Ausdruck.

Nintendo kappt den eShop für 3DS und Wii U

Wie Nintendo in einem Blogpost bekannt gibt, werden der eShop für den 3DS und die Wii U am 23. März 2023 vom Netz genommen (Quelle: Nintendo).

Gewisse Funktionen werden allerdings schon im Jahr 2022 abgeschaltet:

Ab dem 23. Mai 2022 kann einem Account im Nintendo eShop für Wii U und 3DS kein Geld mehr per Kartenzahlung hinzugefügt werden.

Ab dem 29. August kann einem Account im Nintendo eShop für Wii U und 3DS kein Geld mehr per Nintendo-eShop-Karte hinzugefügt werden. Das Einlösen von Download-Codes ist noch bis zum 23. März 2023 möglich.

Was passiert mit den Spielen, die ihr im eShop erworben habt?

Solltet ihr ein Spiel oder DLC bereits besitzen, werdet ihr sie auch noch nach dem Stichtag erneut herunterladen können. Software Updates bleiben weiterhin erhalten und auch das Online-Zocken wird nach wie vor möglich sein.

Lohnt sich die Nintendo Switch Lite?

Fans befürchten – mit der Switch sterben viele Klassiker

Wenn doch alle gekauften Spiele erhalten bleiben und auch das Online-Gaming weiter möglich ist, was stört die Fans dann? Mit dem eShop der Wii U und dem 3DS ist es Spielern möglich, vergangene Kultspiele der Nintendo-Systeme zu kaufen und wirklich zu besitzen. Mit dem Abo-Katalog von Nintendo Switch Online ist das nicht mehr möglich.

Nintendo scheint Befürchtungen in diesem Zusammenhang kommen gesehen zu haben und lieferte in einem FAQ sogar eine Antwort dazu. Nintendo machte klar, dass sie neben dem Abo-Modell keine Pläne haben, die Klassiker vergangener Konsolen-Modelle in irgendeiner anderen Weise zum Verkauf zugänglich zu machen.

Die Mitgliedschaft von Nintendo Switch Online biete mit seinen über 130 klassischen Games den besten Weg, um das Spielevermächtnis vergangener Plattformen zu bewahren.

Mittlerweile ist dieser Part aus dem Blogpost entfernt worden. Womöglich als Reaktion auf die große Enttäuschung der Fans.

Denn auf Reddit lassen Spieler und Spielerinnen ihrem Frust und ihrer Enttäuschung über diese Entscheidung freien Lauf. Vorwürfe zu einem verbraucherunfreundlichen Verhalten werden laut. Denn laut Meinung der Fans ist ein von Nintendo gewählter Katalog an Spielen in einem Abo kein Ersatz für ein selbst ausgewähltes und gekauftes Spiel (Quelle: Reddit).

Der Reddit-Thread-Ersteller bringt es mit folgender Aussage auf den Punkt:

„Nintendo hat nichts getan, um mich davon zu überzeugen, dass digitaler Content auf der Switch mehr als 5-10 Jahre überleben wird. Das ist ein Problem.“

„Ich kaufe ein Spiel auf Steam, weil es auf der nächsten Hardware, die ich kaufen werde, auch laufen wird. Ich kaufe ein Spiel nämlich nicht, wenn es an eine bestimmte Hardware gebunden ist. Wenn ein Spiel zum jetzigen Zeitpunkt auf Steam und Switch verfügbar ist, bin ich mehr dazu geneigt, es für den PC zu kaufen, weil ich weiß, dass es dort noch eine sehr lange Zeit verfügbar sein wird.“

Über 10.000 Nutzer auf Reddit stimmen dieser Kritik zu und empfinden auch, dass die Switch in Sachen Konservierung alter Nintendo-Klassiker ein Rückschritt darstellt. Mit der Schließung der eShops von 3DS und Wii U wird vielen Nintendo-Fans nur noch Nintendo Switch Online als einzige Alternative bleiben.