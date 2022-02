Steam: Action-RPG will euch verraten, was für ein Mensch ihr wirklich seid

Seid ihr neugierig, gutmütig oder Tyrannen? Ein Indie-Game will es euch verraten. (Bild: Getty Images / insta_photos, Flightyfelon Games)

Ein niedliches Indie-Spiel will gleichzeitig ein Persönlichkeitstest sein. Das Game ist aktuell für Steam und Konsolen in der Mache. Was bisher über das vielversprechende Action-RPG bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Indie-Spiel mixt Persönlichkeitstest mit Action-RPG

Dieses Spiel solltet ihr auf jeden Fall im Auge behalten, wenn ihr Persönlichkeitstests und Spiele mit verschiedenen Enden mögt: Freeride. Das Spiel wurde zum Sieger der vergangenen "Pitch Ya Game Awards" ernannt, bei denen zwei Mal im Jahr die vielversprechendsten Indie-Titel, die sich noch in Entwicklung befinden, gekürt werden.

Was das Spiel so besonders macht, ist sein wilder Mix zwischen Persönlichkeitstest und Action-RPG. Freeride will Spielerinnen und Spielern nämlich nicht explizit sagen, wann sie eine Entscheidung treffen, die das Endergebnis beeinflusst.

Stattdessen sollt ihr die magische Welt von Freeride auf eigenen Fuß erkunden können, die Geister, die sie bewohnen, kennenlernen und Gegner bekämpfen. Das Kalkulieren eures Charakters passiert ganz nebenbei, anhand eures Spielstils.

Macht ihr jeden, der euch im Weg steht, platt oder geht ihr Konflikten aus dem Weg? Was für Items tragt ihr mit euch herum und wie intensiv erkundet ihr die Welt? Das alles fließt in die Bewertung zum Schluss mit ein.

Das Action-RPG soll vor allem Fans von Spielen wie Undertale, Night in the Woods, Dreamscaper und Wandersong zusagen. Die genannten Einflüsse sind auch im ersten Trailer zum Spiel ansatzweise zu erkennen:

Freeride | Das Spiel, das eure Persönlichkeit testet

Wann erscheint Freeride?

Erscheinen soll es auf Steam, aber auch Konsolen-Portierungen für Nintendo Switch, PlayStation und Xbox sind geplant.

Leider lässt Freeride aber noch ein wenig auf sich warten. Der angepeilte Release-Zeitraum ist momentan nämlich für das Frühjahr 2024 angesetzt. Eine Kickstarter-Kampagne soll im Februar 2023 starten.

Ein weiterer Wehrmutstropfen könnte für einige sein, dass das Spiel auf Englisch erscheinen wird. Bisher ist auch keine deutsche Übersetzung geplant. (Quelle: Freeride)