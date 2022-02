Neuer Pokémon-Film zeigt eine verstörende Zukunft

Kurzfilm zeigt eine traurige Pokémon-Welt. Bild: Daniel Arsham / Kunihiko Yuyama / The Pokémon Company

Die Pokémon-Welt ist ein Ort, an dem Tausende Monsterchen leben. Ein neuer Film zeigt allerdings, wie es wäre, wenn die meisten davon ausgestorben wären und auch keine Menschen mehr existieren würden – ein trauriger Anblick.

Pokémon: Diese Zukunft ist nicht rosig

Fans kennen die Pokémon-Welt voll mit Taschenmonstern und zahlreichen Trainern, die sich um einige dieser Geschöpfe kümmern. Wäre es nicht so, würde sich die Natur so viel wie möglich von der Welt zurückholen. Doch was würde aus den Pokémon werden? Ash und Pikachu finden eine schreckliche Wahrheit heraus.

Der Film A Ripple in Time beginnt mit einem aufregenden Pokémon-Kampf zwischen Pikachu und Tragosso. Das mythische Celebi schaut gespannt zu, wird dann aber von den Attacken getroffen. Das Pokémon nutzt daraufhin seine Kräfte und teleportiert Ash und Pikachu in eine ferne Zukunft.

Menschen gibt es keine mehr und auch nur noch wenige Taschenmonster. Die Welt besteht nur noch aus Ruinen und verfallenen Statuen, aus denen Quarzkristalle wachsen – dem Trainer und seiner Elektro-Maus steht der Schock ins Gesicht geschrieben.

Das Video endet mit den Worten „Fortsetzung folgt“, es könnten also weitere Filmchen folgen.

Pokémon "A Ripple in Time" by Pokémon × Daniel Arsham

Der Film ist Werbung für eine Ausstellung

A Ripple of Time ist eine Zusammenarbeit zwischen Pokémon-Urgestein Kunihiko Yuyama sowie dem Künstler Daniel Arsham. Der eröffnet in Kürze eine gleichnamige Ausstellung, die in fünf Galerien in Tokio stattfinden wird.

Ausgestellt werden verschiedene Pokémon-Kunstwerke aus Bronze und anderen Materialien. Verwendet werden außerdem Quarzkristalle, die eine Parallele zum Film darstellen. Zu kaufen gibt es natürlich auch etwas. Fans können sich auf exklusives und limitiertes Merchandise freuen.

Zusätzlich soll am 22. Februar ein Buch von Daniel Arsham erscheinen. Dieses enthält eine Sammlung von Kunstwerken des Projekts, Interviews und mehr.

(Quelle: pocketmonsters)

Wenigstens das neueste Pokémon-Spiel steckt voller Monsterchen: