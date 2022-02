Cyberpunk 2077: Neues Update sorgt endlich für GTA-Feeling

Die Polizei in Cyberpunk 2077 hat Verbrechen endlich den Kampf angesagt. (Bild: CD Projekt Red)

Die Polizei in Cyberpunk 2077 war für viele Spieler ein großer Kritikpunkt – denn die Beamten gaben bereits nach kurzer Zeit die Verfolgung auf und stellten nie eine echte Bedrohung dar. Seit dem letzten Update scheinen die Hüter von Recht und Ordnung aber ihren Job etwas ernster zu nehmen, wie ein neuer Clip beweist.

Update vom 16. Februar 2022:

Der Patch 1.5 hat zahlreiche Neuerungen für Cyberpunk 2077 mit sich gebracht. Unter anderem gibt es neue Waffen und Apartments, aber auch an der KI scheinen die Entwickler nochmal geschraubt zu haben – das zeigt ein neuer Clip von Reddit-Nutzer RogueTacoArt.

Denn während Polizisten in der Vergangenheit die Verfolgung von Gangstern aufgaben, sobald diese aus ihrem Sichtfeld verschwanden, nimmt das NCPD seinen Job seit dem neuen Update deutlich ernster und liefert sich mit dem Abschaum der Stadt sogar echte Verfolgungsjagden. Da kommt beinahe etwas GTA-Feeling auf, was sich viele Fans schon lange wünschen!

Cyberpunk 2077: Spieler fühlt sich für 3 Sekunden wie ein echter Gangster

In Cyberpunk 2077 haben die Spieler etliche Möglichkeiten: Autofahren, Schießereien, Beziehungen, Freizeitaktivitäten, Körpermodifikationen, Entscheidungen, die die Geschichte beeinflussen – aber eine wichtige Sache fehlt oder kommt nur selten vor. Der Reddit-User stranded hat im Forum ein Video von seinen drei Sekunden im Glück gepostet, als er endlich in die Situation geraten ist, die er in über 80 Spielstunden endlich mal erleben wollte.

Originalartikel:

CD Projekt Red hat viel Potenzial liegen lassen

Schade, dass Entwickler CD Projekt Red diesem Feature nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat, zu einem Großstadt-Gangsterabenteuer gehört es irgendwie dazu. Die "Cyberpunk 2077"-Community auf Reddit gönnt dem Spieler sein Glück und berichtet von ähnlichen Erlebnissen.

Cyberpunk 2077 erschien am 10. Dezember 2020 für PC, PS4, Xbox One sowie PS5 und Xbox Series. Nach einer langen Hype-Welle folgte zum Release die große Technik-Enttäuschung.

Allerdings läuft das Studio von CD Projekt Red zurzeit auf Hochtouren, um alle Probleme des Spiels zu beseitigen. Es bleibt abzuwarten, wann das der Fall sein wird. Und vielleicht werden dann auch Verfolgungsjagden mit der Polizei hinzugefügt.