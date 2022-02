Mit Abermore startet bald ein interessantes neues Stealth-RPG auf Steam. (Bild: Sold Out)

Für Fans von Thief und Dishonered könnte es bald neues Futter geben. Mit Abermore startet in Kürze ein neues Action-RPG auf Steam, in dem ihr in die Rolle eines Meisterdiebes schlüpft.

Abermore: Neues Stealth-RPG sieht vielversprechend aus

Dishonored 2 ist inzwischen mehr als 5 Jahre alt, der Release des letzten ernstzunehmenden Thief-Teils liegt sogar schon fast ein Vierteljahrhundert zurück. Fans von Stealth-RPGs und Immersive-Sims haben es dieser Tage nicht gerade einfach, an gescheite neue Spiele zu kommen.

Doch das könnte sich bald ändern! Denn auf Steam erscheint voraussichtlich am 29. März 2022 das Action-RPG Abermore. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle einer mysteriösen Gestalt, die in der namensgebenden Stadt nur als "The Unhanged Man" bekannt ist. Eure Aufgabe: Euch innerhalb von 18 Tagen auf einen spektakulären Raubüberfall vorbereiten, der von euch als "The Feast of the Lucky Few" betitelt wird.

Innerhalb dieser Zeit müsst ihr euch euch mit allerlei kleineren Gaunerein und Einbrüchen ein solides finanzielles Polster zusammenklauen, das ihr nutzen könnt, um zusätzliche Ausrüstung und Materialien für euer Magnum Opus zu erwerben. Zudem könnt ihr auch Aufträge von Bewohnern der Stadt annehmen und erfüllen. Diese stehen euch dann eventuell als Verbündete später zur Seite.

Erste Gameplay-Szenen gibt es im offiziellen Trailer zu sehen:

Abermore | offizieller Trailer des neuen Stealth-RPGs

Mit Magie zum Erfolg

Zwar ist es in eurem eigenen Interesse, möglichst still und heimlich durch die vier Wände eurer Opfer zu schleichen und am besten unentdeckt zu entkommen – sollte die Situation dennoch eskalieren, könnt ihr eure Feinde auch mit Waffengewalt zum Schweigen bringen.

Doch das ist noch nicht alles. Ähnlich wie in Dishonored stehen euch 14 magische Fähigkeiten zur Verfügung, die euch eure Arbeit als Dieb und den Kampf erheblich erleichtern. So könnt ihr mit einem Zauber etwa eure Fußschritte komplett verstummen lassen.

Die Entwickler versprechen zudem, dass es sich für Spieler lohnen soll, die Kampagne von Abermore mehr als einmal abzuschließen. Jeder Spieldurchlauf soll sich vom letzten unterscheiden und euch vor neue Herausforderungen stellen. Wir sind gespannt, wie das Spiel Ende März bei den Spielern ankommt.