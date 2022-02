Die Simpsons in Minecraft? User baut Springfield nach und die Community ist begeistert

Springfield existiert nun auch in Minecraft. (Bildquelle: Reddit/BlocksterCraft & feedough/Getty Images)

In Minecraft ist prinzipiell alles möglich! So werden in minutiöser Kleinstarbeit ganze Welten geschaffen, aber auch detailgetreue Nachbildungen berühmter Gebäude und Ortschaften aus Film und Fernsehen. Ganz neu dabei: Springfield, die Heimat der Simpsons.

Das digitale Springfield ist ein echter Hingucker

Ay, caramba! Der User BlocksterCraft hat eine der berühmtesten Städte der Fernsehlandschaft in Minecraft nachgebaut. Mit viel Geduld und Block für Block. Ganze sieben Monate Arbeit stecken in dem aufwendigen Projekt. Das Ergebnis ist wahrlich beeindruckend.

So sieht das digitale Springfield seiner Zeichentrick-Vorlage zum Verwechseln ähnlich. Davon können sich Simpsons-Fans auf Reddit selbst überzeugen, wo BlocksterCraft einen kleinen Rundflug über die Stadt hochgeladen hat:

Fans erinnert das Projekt an ein anderes Simpsons-Spiel

In den Kommentaren wird das Projekt vor allem für seine vielen Details gelobt, so gibt es neben dem Haus der Simpsons unter anderem auch die Grundschule von Springfield, den Kwik-E-Mart, das Rathaus, die Kirche oder Homers Arbeitsplatz das Atomkraftwerk zu bestaunen. Selbst an das Anwesen von Mr. Burns und den brennenden Reifenberg aus dem Intro der Serie wurde gedacht.

Damit die Stadt auch farblich ihrem Vorbild entspricht, hat BlockstarCraft ein benutzerdefiniertes Minecraft-Texturpaket entworfen. Kein Wunder also, dass vielen Simpsons-Fans beim Einblick dieser Stadt regelrecht das Herz aufgeht und wohlige Erinnerungen an ein anderes, sehr beliebtes Simpsons-Spiel wachgerufen werden – The Simpsons: Hit & Run aus dem Jahr 2003.

Im Übrigen ist BlocksterCraft mit seinem Minecraft-Springfield noch lange nicht fertig, man darf also gespannt sein, wie es mit diesem Projekt in Zukunft weitergehen wird.