Nintendo Switch: Neue Mini-Joy-Cons brechen Spielern das Herz

Hunger? Wie wäre es mit einem Schoko-Joy-Con?

Zum Valentinstag zeigte Nintendo süße neue Mini-Joy-Cons, die die Herzen der Fans zum Schmelzen brachten. Doch Nintendo schob den schmachtenden Spielern direkt einen Riegel vor – denn die leckeren Controller stehen nicht zum Verkauf.

Süße Versuchung: Nintendo zeigt Joy-Cons aus Schokolade

Den Valentinstag haben viele Unternehmen zum Anlass genommen, um ganz besondere Marketingkampagnen zu fahren, die die Fans in ihren Bann ziehen sollten. Auch Nintendo hat sich nicht lumpen lassen und auf Twitter kurzerhand einen Bild-Post abgesetzt, der bei vielen Fans für Begeisterung sorgte, die jedoch kurz danach wieder zunichtegemacht wurde:

Auf dem Bild zu sehen sind kleine Mini-Joy-Cons, die augenscheinlich aus Schokolade hergestellt wurden. Die kleinen Controller sind sogar in zwei unterschiedlichen Farbvariationen zu sehen: Vollmilch und weiße Schokolade. Im Post darunter weist Nintendo jedoch darauf hin, dass die Schoko-Joy-Cons nicht echt sind und nicht zum Verkauf stehen würden.

Nintendo-Fans sind enttäuscht

Aus den Kommentaren unter dem Tweet lässt sich schnell herauslesen, dass die Fans die Entscheidung von Nintendo nicht nachvollziehen können. Viele Nutzer sagen, dass sie die kleinen Schoko-Controller auf jeden Fall kaufen würden.

Ob Nintendo bei all diesen Anfragen der Fans vielleicht doch nochmal seine Entscheidung überdenkt und die Schoko-Joy-Cons am Ende doch zum Verkauf anbietet, bleibt abzuwarten. Aktuell hat sich das Unternehmen nicht weiter dazu geäußert. Wir gehen jedoch davon aus, dass die süßen Controller das bleiben, was sie aktuell sind: ein pfiffiger Valentinstags-Gag.