Selbst Pikachu ist schockiert. (Bild: Game Freak, Reddit / XboxLiveGiant)

Ist euch schon mal aufgefallen, dass es in der Welt der Pokémon enorm viele Elektro-Nagetiere gibt? Den Grund für die vielen Pikachu-Klone liefert nun ein interessanter Eintrag im Pokédex von Legenden: Arceus.

Pikachu hat offiziell einen Cousin

Pokémon-Legenden: Arceus unterhält die Pokémon-Community derzeit nicht nur mit seinem regelrechten Sog, der Spieler und Spielerinnen dazu verleitet jedes Pokémon der Hisui-Region fangen zu wollen.

Auch die Handlung und Easter Eggs, wie altbekannte Charaktere aus Diamant und Perle, heizen aktuell die Diskussionen ums Spiel an. Jetzt hat ein Spieler sogar noch mehr Gesprächsstoff in einem Pokédexeintrag gefunden. Und zwar steht im Beschreibungstext zu Pachirisu, es sei mit Pikachu verwandt. (Quelle: Reddit)

Was bedeutet das für andere Pikachu-Klone?

Ist das also der Grund für die vielen Pikachu-Klone? Bekanntlich gibt es in jeder neuen Generation auch einen neuen Nager vom Typ Elektro: Pachirisu, Plusle & Minun, Emolga, Dedenne, Togedemaru und Morpeko. Sie alle fallen in dasselbe Elektro-Nagetier-Schema und behalten, wie Pikachu, ihre Original-Namen in allen Sprachen bei.

Bisher wurde einfach angenommen, dass Game Freak ihrem Maskottchen mit jeder neuen Generation aufs Neue huldigen oder ein ähnlich beliebtes Monster wie Pikachu erschaffen wolle. Anscheinend steckt da aber mehr hinter – wenn Pachirisu nämlich mit Pikachu verwandt ist, sind dann alle Elektro-Nager artverwandt?

Falls ja: Werden wir irgendwann ein legendäres Pokémon zu der Nagetierfamilie zu Gesicht bekommen? Eine Art Ur-Pikachu, von dem die genannten Taschenmonster abstammen? Oder handelt es sich bei den Pokédex-Einträgen lediglich um eine Interpretation von Professor Laven, die daher nicht unbedingt wahrheitsgetreu ist? Vielleicht werden diese Fragen ja in den kommenden "Pokémon-Legenden"-Spielen geklärt.

Auch zum Rätsel der Doppelgänger in Legenden: Arceus gibt es noch keine konkreten Antworten seitens Game Freak. Vermutlich handelt es sich hierbei aber um die Vorfahren bekannter Pokémon-Trainer. Habt ihr sie alle beim Spielen erkannt?