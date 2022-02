GTA Online: Schrottkarre lässt Veteranen in Erinnerungen schwelgen

Ein altes Easter-Egg-Auto bringt GTA-Veteranen dazu, in Erinnerungen zu schwelgen. (Bild: Rockstar Games / Getty Images – fizkes / GTA-Fandom-Wiki – Whitesteelgamer)

Nicht nur der Singleplayer-Modus von GTA 5 steckt voller Easter Eggs und Anspielungen, auch im Online-Modus können Spieler diverse popkulturelle Referenzen entdecken. Eine davon hält sogar ein besonderes Fahrzeug bereit, an das sich viele Veteranen noch gut erinnern können.

GTA-Spieler erinnern sich an legendäres Auto

Schon zum Startschuss von GTA Online stand den Spielern eine unfassbar große Auswahl an Autos zur Verfügung, die sie sich kaufen oder klauen konnten. Mit den Jahren wurde die Kollektion stetig erweitert und ist zu einem erstaunlich großen Fuhrpark angewachsen.

Doch auf Reddit erinnern sich einige GTA-Veteranen an ein ganz besonderes Auto, das Teil eines Easter Eggs ist: der Declasse Tornado von Thelma und Louise.

Bei dem schrottigen Coupé handelt es sich um ein einzigartiges Modell, das die Spieler nur dann einsacken können, wenn sie das Easter Egg auslösen und anschließend die Fahrerin davon abhalten, mit dem Auto von der Klippe zu fahren.

Viele Veteranen erinnern sich in den Kommentaren des Reddit-Posts daran, wie sie sich die Schrottkarre vor Jahren gesichert haben und welche Schwierigkeiten es ihnen bereitet hat. Andere Spieler, die diese Szene noch nicht kannten, fragen hingegen nach, wie sie das Event starten können.

So kommt ihr an das besondere Auto

Um das Event im Single- oder Multiplayer-Modus von GTA 5 zu starten, müsst ihr euch zwischen 19:00 und 20:00 Uhr (Ingame-Zeit) zu dem auf der Karte markierten Ort im Nordwesten begeben und Ausschau nach einigen Polizeiwagen halten.

Hier findet das „Thelma & Louise“-Event in GTA 5 und GTA Online statt.

Solltet ihr alles richtig gemacht haben, könnt ihr die nachgespielte Filmszene an einer der Klippen nachverfolgen. Um euch das Auto zu sichern, zückt ihr am besten aus einiger Entfernung euer Scharfschützengewehr und schaltet die Fahrerin aus. Ruft danach Lester an, um euer Fahndungslevel auf null setzen zu lassen. Danach könnt ihr euch das Auto problemlos schnappen, zu einer Garage fahren, einen Tracker installieren und die Vollkaskoversicherung abschließen – fertig! Das Auto gehört jetzt euch.

Optische Veränderungen könnt ihr an der einzigartigen Rostlaube zwar nicht vornehmen – und auch Verbesserungen der Fahreigenschaften sind gesperrt – dafür seid ihr im Besitz eines einzigartigen Autos in GTA Online und GTA 5.