The Legend of Zelda: Fans feiern geniales Cover von Kult-Song

The Legend of Zelda: YouTuber beeindruckt mit Kult-Cover. (Bildquelle: Nintendo / Damir Khabirov, Getty Images)

Ein musikalischer Zelda-Fan covert einen absoluten Kult-Song auf einzigartige Weise – mit seinem Nintendo 3DS. Der YouTuber nutzt für seine Version des Pop-Klassikers Africa allein die Instrumente, die ihm im Hit The Legend of Zelda: Majora's Mask zur Verfügung stehen.

Mit dem bemekenswerten Cover eines beliebten 80er Jahre Pop-Hits sorgt ein Zelda-Fan für Aufsehen. Der YouTuber Bigfatfrown spielt in einem Video Africa von Toto nach, gibt dem Song allerdings einen neuen Twist: Er braucht dafür keine echten Instrumente, sondern behilft sich allein mit den Musikinstrumenten aus dem Nintendo-Klassiker The Legend of Zelda: Majora's Mask.

Majora's Mask: Zelda-Fan covert Africa von Toto

In The Legend of Zelda: Majora's Mask bekommt ihr als Spieler einige Instrumente in die Hände, darunter die Gitarre der Wellen und die Deku-Pfeifen, mit denen ihr Rätsel lösen könnt, indem ihr einfache Melodien nachspielt. YouTuber Bigfatfrown stellt nun unter Beweis, dass die sagenumwobenen Instrumente noch viel mehr können – und covert mit ihnen auf dem Nintendo 3DS den Kult-Song Africa von Toto.

Schaut euch hier das Africa-Cover in Majora's Mask an:

(Quelle: YouTube, Bigfatfrown)

Bigfatfrown gelingt dieses musikalische Kunststück, indem er in seinem Video mehrere Tracks übereinander legt und somit einen überraschend vollen Klang mit Melodie und Beats erzeugt. Der YouTuber nutzt Tracks mit Deku-Pfeifen, der Ocarina, Gitarren und Bongos, um den Kult-Song in The Legend of Zelda: Majora's Mask zum Leben zu erwecken.

Nintendo Switch Online Mitgliedschaft - 12 Monate | Switch Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2022 16:56 Uhr

Nintendo-Fans feiern Kult-Cover

Mit über 1,5 Millionen Aufrufen und satten 161.000 Upvotes hat das Africa-Cover zweifellos ein begeistertes Publikum auf YouTube gefunden. Kommentatoren feiern das Video, bezeichnen es sogar als Meisterwerk und bewundern das Talent und die Hingabe, die dafür nötig waren.

Möglicherweise könnte Bigfatfrown die Community auch in Zukunft mit weiteren Covern dieses Kalibers beglücken. Auf seinem Kanal hat er immerhin bereits ein simples 15 Sekunden langes Cover vom A-ha-Hit Take on Me gepostet.

In unserer Bilderstrecke ordnen wir für euch alle Zelda vom schlechtesten bis zum besten Teil:

Ein Zelda-Fan nutzt die Instrumente in The Legend of Zelda: Majora's Mask um den Pop-Klassiker Africa von Toto nachzuspielen. Alles, was er dazu braucht, ist sein Nintendo 3DS und ein Schnittprogramm, um die unterschiedlichen Tracks übereinander zu legen. Fans sind von dem Cover begeistert.