Nachfolger für beliebte Minecraft-Alternative in Arbeit? Fans spekulieren

Terraria könnte einen Nachfolger erhalten. Bild: Re-Logic

Das Spiel Terraria erschien vor 11 Jahren, begeistert Fans aber heute noch mit den ikonischen Pixeln und den Crafting-Mechaniken. Bald könnte ein Nachfolger erscheinen. Einen Hinweis haben Fans beim Entwickler selbst entdeckt.

Terraria: Das Open-World-Spiel bekommt einen Nachfolger?

Terraria gehört zu den Spielen, in denen man Tage, Wochen und Monate versinken kann und trotzdem immer Neues erlebt. Fans sind begeistert von den vielen Möglichkeiten, die das Spiel bietet und im Laufe der Jahre kamen immer wieder neue Inhalte dazu – so erst kürzlich das 1.4.4 „The Labour of Love“-Update.

Auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Terraria-Schöpfer Andrew Spinks haben Fans nun den Hinweis entdeckt, dass ein Terraria 2 bereits in Planung sein könnte. Zu sehen sind da jetzt die Worte „terraria 2 - a new age“. Wird das ein Nachfolger? Ein offizielles Statement gibt es dazu noch nicht – in den sozialen Medien wird allerdings schon ordentlich spekuliert, wie ein neues Spiel aussehen könnte.

(Bild: Demilogic@Twitter)

Terraria: Fans trauen dem Braten noch nicht so ganz

Aus den Kommentaren auf Reddit kann man herauslesen, dass Fans sich über ein neues Spiel freuen würden, aber durchaus skeptisch sind. Laut ihnen habe der Terraria-Schöpfer bereits in der Vergangenheit die Fans „getrollt“. Es gibt aber auch Fans, die sich bereits ausmalen, wie das Spiel aussehen könnte:

„Wenn ihr etwas über diesen Kerl wisst, dann wisst ihr, dass ihr hier nichts hineininterpretieren solltet. Er trollt immer so. Sie werden Terraria 2 auf keinen Fall auf diese Weise ankündigen“, schrieb Reddit-Nutzer Seanspeed.

„Ich hoffe auf einige Noita-artige Interaktionen mit der Welt. Herauszufinden, wie alles im Original funktionierte und weiterzukommen, war so cool, dass ich gerne etwas kryptische Magie einbauen würde“, gibt Reddit-Nutzer TerryOrange an.

80s_Retro_Gaming hat folgende Idee: „Ich würde mich über einen Teil 2 freuen. Selbst wenn er nur viel größere Ebenen enthielte, wie die Möglichkeit, 10-mal tiefer zu graben und kleine Bergbau-Bohrer zu benutzen, Aufzüge, Güter-Loren und Schächte zu bauen usw.“

(Quelle: Reddit)

Ob ein Terraria 2 erscheinen wird, steht bisher in den Sternen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Ihr kennt Terraria nicht? Macht euch im Trailer einen Eindruck vom Spiel: