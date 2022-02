Die Sims 4: Gefangen auf der eigenen Hochzeit – soll das so?

In unserer Vorschau von Die Sims 4: Meine Hochzeitsgeschichten erleben wir ein amüsantes Chaos.

Wir durften schon in das neue Gameplay-Pack Meine Hochzeitsgeschichten für Die Sims 4 hineinschnuppern. Welche ersten Eindrücke wir sammeln konnten und warum am Ende das Chaos den großen Tag beherrschte, erzählen wir euch jetzt genauer.

Die Sims 4: Unsere Hochzeitsgeschichte

Im neuen Gameplay-Pack für Die Sims 4 steht, wie so oft, das Schreiben eigener Geschichten im Vordergrund. Und dieses Mal eben die der eigenen Hochzeitserfahrung.

Unsere Hochzeitsgeschichte nahm eine wirklich unerwartete, dennoch äußerst amüsante Wendung. Zunächst sei angemerkt, dass alle Eindrücke, die wir in dieser Anspielversion sammeln konnten, nicht dem endgültig veröffentlichten Spiel entsprechen müssen. Ein Day-One-Patch macht sich noch auf den Weg.

Erstmal einiges zu den Inhalten, die euch in Meine Hochzeitsgeschichten erwarten werden:

Etwa 66 neue Objekte, die sich rund um Hochzeit, Liebe und Romantik drehen

Die neue Welt Tartosa, mit ihren malerischen Nachbarschaften Terra Amorosa und Porto Luminoso

Einige neue Erstelle-Einen-Sim-Gegenstände

Neue Gameplay-Funktionen auf Events

Es gibt einige neue Gegenstände, die euch die perfekte Hochzeit erleben lassen – besonders unter den Deko-Artikeln.

Neue Interaktionsmöglichkeiten und Gegenstände sind auch außerhalb der Hochzeitsevents nutzbar und für herkömmliche Gegebenheiten geeignet. Eine neue Karrieremöglichkeit wird es mit Meine Hochzeitsgeschichten nicht geben.

Es wird zudem Verknüpfungen zwischen bestehenden Erweiterungen und dem neuen DLC geben: Wenn ihr zum Beispiel einen berühmten Sim spielt, können Paparazzi auf eurer Hochzeit auftauchen.

Übrigens: Auch das Basisspiel bekommt einige neue Inhalte verpasst, auch ohne Besitz des Gameplay-Packs. Ihr könnt zum Beispiel eine Verlobte oder einen Verlobten in Erstelle-Einen-Sim bestimmen, Events im Kalender bearbeiten und vieles mehr.

Die Sims 4: Meine Hochzeitsgeschichten – Offizieller Ankündigungstrailer

Die Gameplay-Neuerungen drehen sich hauptsächlich um das Organisieren, Planen und Gestalten von Festlichkeiten. Ob Jungesellinen-Abschied, Probe-Essen oder die eigentliche Hochzeitszeremonie. Mit Meine Hochzeitsgeschichten fährt Die Sims 4 ein volles Programm an Party auf.

Wir schmissen zum Beispiel eine fette Verlobungsfeier in einer neuen Lounge, die Karaoke und leckere Drinks bot.

Gestalten, Planen, Organisieren

Die Vorbereitung zur eigentlichen Hochzeit gestaltete sich recht simpel – einem übersichtlichen Menü sei Dank. Wer soll kommen? Wer ist das Blumenkind? Was tragen die Gäste, was das glückliche Paar? Und wie soll die Hochzeitstorte aussehen?

Ihr könnt sogar den Stil eurer Hochzeit festlegen – wie sollen zum Beispiel eure Gäste gekleidet sein?

Ja, die Hochzeitstorte: Diese sollte sich später noch zum echten Endgegner entwickeln. Der große Unterschied zu den bisherigen Hochzeitsmöglichkeiten von Die Sims 4 liegt in den vielen individuellen Entscheidungen, die ihr für euer Hochzeitsprogramm treffen könnt.

Soll die Tanzfläche gerockt werden? Legt ihr Wert auf eine feierliche Rede? Soll ein Ehegelübde ausgetauscht werden? Alle Aktivitäten sind frei wählbar. Oder auch nicht.

Die Planung der einzelnen Punkte kann entweder bequem im Planungsmenü vorgenommen werden oder ihr besucht die einzelnen Schauplätze in der zauberhaften Nachbarschaft Porto Luminoso. Dort findet ihr einen Hochzeitsausstatter, der euch Outfits wählen lässt, einen Blumenwagen, wo ihr einen Hochzeitsstrauß kaufen könnt und eine Konditorei, die euch Torten probieren lässt. Warum wir dort keine Hochzeitstorte kaufen konnten, war ein Rätsel.

Die Welt Tartosa ist wirklich hübsch. Wer es ganz schlicht mag, kann sogar direkt im Rathaus heiraten.

Es gibt die Möglichkeit, diese mit der entsprechenden Kochfähigkeit selber zu backen oder per Computer zu bestellen. Dies taten wir und entschieden uns für ein besonders farbenfrohes Modell. Damit die Torte auch wirklich als Hochzeitstorte fungiert, müsst ihr sie im Planungsmenü auswählen – gesagt, getan.

Als der große Tag gekommen war, versammelten sich enge Freunde, die Tochter als auserwähltes Blumenkind und das glückliche Paar in der von uns gewählten Hochzeitslocation.

Zum ausgelassenen Feiern ist alles vorhanden – Tanzfläche, Bar, Soßenbrunnen, Büffettisch, Hochzeitsbogen und der Gang dazu.

Ihr habt die Macht über die Gruppe – oder doch nicht?

Mit Meine Hochzeitsgeschichten hält ein praktisches Feature Einzug, dass euch auf verschiedene Hochzeitsobjekte klicken und die Gäste damit kollektiv steuern lässt. Jetzt setzt euch bitte, jetzt werft den Reis und jetzt versammelt euch zum Anschneiden der Torte.

Bestimmt, was als nächstes gemacht wird, um eure Wünsche einer perfekten Hochzeit umzusetzen. Wenn die Gäste denn hören wollen.

Diese Funktion erwies sich in unserer Anspielversion als ziemlich hartnäckig zu überzeugen. Das Hinsetzen der Gäste funktionierte noch tadellos, alles andere wurde gekonnt ignoriert oder fand unglaublich zeitversetzt statt.

Die Koordination der Gäste und auch der Programmpunkte ist etwas schwer zu handhaben. So unterhielten sich die Eingeladenden sprudelnd während des Ehegelübdes, wollten partout nicht beim Hochzeitstanz zuschauen und warfen den Reis auf das Hochzeitspaar, als dieses schon erschöpft auf einer Couch im Nebenraum schlief.

Das Reis werfen sollte eigentlich beim Entlangschreiten des Ganges passieren. Die Gäste hatten andere Pläne.

Dieses Chaos war am Ende äußerst amüsant und damit auch sympathisch, zeigte aber deutlich, dass wir wenig Kontrolle auf das Geschehen ausüben konnten.

Kommen wir zu der Torte: Die Programmpunkte der Hochzeit unterliegen keinen strengen Vorgaben, wie einer zeitlichen Erfüllung oder dergleichen. Dennoch müssen sie am Ende der Feier abgehakt sein. Nachdem wir den Hochzeitstanz, das Schlürfen von Getränken und das verspätete Reiswerfen abhaken konnten, fehlte nur noch das Anschneiden der Torte. Doch wo war die Torte?

Das Torten-Fiasko

Keine Interaktionsmöglichkeit, kein Inventar und auch kein Baumodus konnte helfen, die Hochzeitstorte herbeizuzaubern. Sie war nirgendwo zu finden.

Und damit kommen wir zu dem Part, wo wir auf der eigenen Hochzeit gefangen waren. Es war bereits der nächste Tag; alle Barkeeper, Pianisten und Gäste – bis auf eine – hatten die Feierlichkeit verlassen und wir durften nicht nach Hause gehen.

Denn ein Gesellschaftsereignis kann offenbar nur verlassen werden, wenn alle zuvor definierten Aktivitäten abgehalten worden waren. Das Anschneiden der Torte, ohne Torte – schwierig.

Die Tochter schlief müffelnd auf der Couch, die Braut unterhielt sich schon mit der Einrichtung und der Bräutigam musste den letzten verbliebenden Gast rausschmeißen. Nichts half, wir waren in der Location gefangen.

Das Ende der Feier verlief nicht nach Plan. Die fehlende Torte sorgte für Chaos.

In einem verzweifelten Versuch schickte wir die Braut in ihrem Brautkleid zu Fuß bis vor ihre eigene Haustür. Nachdem wir sie schon fast auf ihrer Mission vergessen hatten und nach weiteren Auswegen in der Event-Location suchten, konnten wir mit ihr schließlich nach Hause reisen. Und die gesamte Meute mitnehmen.

Dass es sich dabei um einen Bug handelte, ist nicht auszuschließen. Ein solches Chaos gehört allerdings zum bekannten Sims-Charme, der für Unvorhersehbarkeit und erinnerungswürdige Momente sorgt.

Unvergesslich sind auch diese Sims-4-Bugs:

Wir werden unsere Hochzeitsgeschichte, bei der wir auf der eigenen Feier gefangen waren, wohl nie vergessen. Die Sims 4: Meine Hochzeitsgeschichten erscheint offiziell am 23. Februar 2022 für den PC via Origin sowie Steam, für die PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One.

