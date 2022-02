Die Sims 4: EA verschiebt den neuen DLC – aus gutem Grund

Die Sims 4 – Meine Hochzeitsgeschichten: Der weltweite Release muss aus triftigem Grund vertagt werden.

Nachdem EA und Maxis eine Veröffentlichung des neuen Gameplay-Packs Meine Hochzeitsgeschichten in Russland ausgeschlossen hatten, gibt es jetzt eine Kehrtwende. In einem offenen Brief wenden sie sich erneut an die Sims-Community und geben bekannt, warum der DLC spontan verschoben wird.

Update vom 17. Februar:

Die Sims 4: Meine Hochzeitsgeschichten verspätet sich

Eigentlich sollte das neue Gameplay-Pack für Die Sims 4 am 17. Februar erscheinen. Eine wichtige Entscheidung seitens EA führt jetzt allerdings dazu, dass ihr es erst am 23. Februar erwerben könnt.

Im Vorfeld hatte EA in einem Brief an die Community erläutert, dass der neue DLC nicht in Russland erscheinen wird. Hintergrund war das dort geltende Gesetz über "homosexuelle Propaganda". Da Meine Hochzeitsgeschichten queerfreundlich und inklusiv ist – im Mittelpunkt des Packs steht ein lesbisches Paar – würden Änderungen am Inhalt vorgenommen werden müssen, damit es dort erscheinen kann.

Doch wie EA und Maxis in einem Update jetzt bekannt geben, ist das wohl gar nicht der Fall. Nachdem die Community die initiale Entscheidung kritisierte, ist der Publisher zu dem Schluss gekommen, dass gerade dort, wo die Repräsentation von Lebensweisen unterdrückt werden, diese am meisten benötigt werden (Quelle: Electronic Arts).

EA und Maxis prüften laut eigener Aussage erneut ihre Optionen und entscheiden sich nun, dass sie das neue Pack unverändert in Russland veröffentlichen werden.

Damit die gesamte Sims-Community das neue Gameplay-Pack gemeinsam feiern kann – inklusive Russland – wird die Veröffentlichung eben auf den 23. Februar verschoben.

Die Sims 4: Meine Hochzeitsgeschichten – Offizieller Ankündigungstrailer

Originalmeldung:

Neuer Sims-DLC: EA entscheidet sich gegen Verkauf in Russland

In einem offenen Brief hat sich das Die-Sims-Team an die Spielerinnen und Spieler gewendet und erklärt, warum das neue Gameplay-Pack für Die Sims 4 nicht in Russland erscheinen wird (Quelle: Electronic Arts).

Für alle, die den Ankündigungstrailer zum neuen DLC kennen, dürfte klar sein, dass EA und Entwickler Maxis die Liebe in allen Arten und Weisen zelebrieren wollen – so zum Beispiel auch für homosexuelle Paare.

Offenbar führt diese Darstellung zu Problemen in Russland. Denn wie das Team im Brief schreibt, müssten Änderungen am Inhalt durchgeführt werden, damit die Erweiterung in Russland vertrieben werden könnte.

Da dies allerdings gegen die Werte laufen würde, die EA und Maxis vertreten und immer wieder auch in Die Sims 4 ermutigen, werden Spielerinnen und Spieler in Russland gänzlich auf Meine Hochzeitsgeschichten verzichten müssen.

Warum ist dieser DLC in Russland ein Problem?

Grundsätzlich ist Die Sims 4 in Russland als Ü18-Spiel eingestuft und darf demnach nur von erwachsenen Personen erworben werden. Schuld daran ist das Gesetz über "homosexuelle Propaganda", das 2013 in Kraft getreten ist (Quelle: Human Rights Watch).

Dieses stellt jede positive Äußerung über Homosexualität vor Minderjährigen oder über Medien unter Strafe – so auch in Videospielen. Im Basisspiel sind gleichgeschlechtliche romantische Interaktionen seit jeher ein Spielbestandteil, daher die Deklarierung für Erwachsene.

Der aktuelle DLC setzt seinen Fokus sehr stark auf das vielfältige Zelebrieren und Ausleben von Liebe und zeigt dies auch deutlich in seiner Präsentation. Das ist wohl zu viel des Guten für Russland. EA hat kein Interesse daran, diesen Fokus und damit auch seine Werte für den russischen Markt aufgrund des strengen Gesetzes zu verschieben und bleibt standhaft.

Das Unternehmen schreibt dazu zum Beispiel:

„Die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen - und zwar Geschichten aller Art - ist der Kern von Die Sims. Die Geschichte von Cam und Dom nicht zu erzählen, würde bedeuten, unsere Werte, nach denen wir leben, zu verraten. Jeder soll die Freiheit besitzen, zu sein, wer er ist, zu lieben, wen er lieben möchte und die Geschichten zu erzählen, die er erzählen möchte.“

