Auf was möchte sich unsere Community in Breath of the Wild 2 stürzen? Wir berichten. Bildquelle: © Nintendo 2021

2017 schlug die Zelda-Reihe mit Breath of the Wild neue Wege ein, die zwar überwiegend von Erfolg gekrönt waren, die aber auch nicht jedem Fan gefallen haben. Was sollte der zweite Teil besser machen? Unsere Community stimmte ab.

Trotz spärlicher Informationslage sehnen sich Zelda-Fans nach Breath of the Wild 2, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Die Gründe sind dafür unterschiedlich: Während Liebhaber des Vorgängers gerne mehr von der Open-World-Formel erleben würden, wünschen sich andere ein klassischeres Zelda zurück.

Viel wissen wir noch nicht über das heiß erwartete Action-Adventure – außer, dass es eine direkte Fortsetzung von Breath of the Wild sein wird. Gameplay-Spekulationen und -Hoffnungen laufen entsprechend auf Hochtouren.

Wir haben auf Facebook unsere Community gefragt, was sie sich von Breath of the Wild 2 wünscht. Die Antworten fassen wir in dieser Bildergalerie zusammen:

Seid ihr ähnlicher Meinung oder habt ihr abweichende Hoffnungen? Wir jedenfalls können neue Informationen zum neuesten Zelda-Teil kaum abwarten.