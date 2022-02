Minecraft: Neues gruseliges Monster wird auf die Server losgelassen

Mit dem Warden wird wohl die bisher gruseligste Kreatur in Minecraft Einzug halten. Bild: Mojang, Getty Images/Deagreez.

Mit dem The-Wild-Update wird die nächste große Inhaltserweiterung für Minecraft aufschlagen. Wann es soweit ist, ist noch nicht bekannt. Doch schon jetzt könnt ihr einem angekündigten Monster auf den Beta-Servern einen Besuch abstatten.

Minecraft-Snapshot: Der Warden ist angekommen

Mojang hat vor einiger Zeit das The-Wild-Update angekündigt, welches das neue Deep Dark Biom sowie den Warden einführen wird.

Was ist der Warden?

Der Warden ist ein neuer Mob, der nichts sehen, dafür aber umso besser hören kann. Ihr trefft ihn im ebenfalls neuen Deep Dark Biom. Die einzige Möglichkeit, ihn zu umgehen, ist das Schleichen. Vermeidet die Sculk Shrieker, diese schlagen nämlich Alarm, wenn ihr eine Vibration auslöst. Und dann habt ihr den Warden am Hals!

Mehr zum The-Wild-Update:

Fans warten seitdem sehnsüchtig auf die Ankunft der neuen Inhalte und jetzt könnt ihr einen ersten Vorgeschmack des Updates bekommen. Zumindest, wenn ihr kein Problem mit einer experimentellen Beta-Version habt.

Denn wie üblich stellt Mojang den Spielern der Java-Version einen Snapshot zum Testen zur Verfügung. Damit erhält das Entwicklerteam Feedback über die Performance der neuen Inhalte und zu möglichen Bugs.

Wie ihr eine Snapshot-Version für Minecraft installiert, erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite. Bedenkt allerdings, dass ihr nur mit einer neuen Welt starten könnt und diese auch nicht in die finale Version übernommen wird.

Welche Features erwarten euch in der Beta-Version?

Natürlich wird der erste Snapshot nicht alle geplanten Inhalte des 1.19-Updates beinhalten. Folgende Neuerungen könnt ihr aber erkunden:

Deep Dark Biom

Ancient City Biom (Versunkene Stadt)

Warden

Sculk Shrieker

Sculk-Blöcke

Schnelles-Schleichen-Verzauberung

Dunkelheit-Effekt

Alles, was ihr in der experimentellen Version erlebt, muss später nicht so im offiziellen Update erscheinen. Die Entwickler werkeln gerne an vorhandenen Gegebenheiten herum, diese unterliegen also auch Veränderungen. Wenn ihr die volle Liste des Snapshots sehen möchtet, könnt ihr direkt auf der Minecraft-Webseite vorbeischauen.

Das Survial-Spiel erhält immer mehr Inhalte. Folgende Features fehlen den Fans aber noch: