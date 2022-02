Nach Activision und Bungie: Wird Ubisoft als nächstes aufgekauft? Studio klärt auf

Nach einigen größeren Entwicklerstudio-Übernahmen in den letzten Wochen und Monaten meldet sich nun auch Ubisoft zum Thema. Man sei weiterhin davon überzeigt, unabhängig bleiben zu können, eine potenzielle Übernahme schließe man aber nicht aus.

Microsoft kauft Bethesda für 7,5 Milliarden US-Dollar, Microsoft kauft Activision Blizzard für fast 70 Milliarden US-Dollar, Sony kauft Bungie für 3,6 Milliarden US-Dollar, Take-Two kauft Zynga für über 12 Milliarden US-Dollar. Die Liste der hochpreisigen Übernahmen wird zunehmend länger. Auch Ubisoft ist sich dessen bewusst und äußert sich nun zu einer möglichen Übernahme.

Ubisoft-CEO Yves Guillemot glaubt, Ubisoft könne weiterhin unabhängig bleiben. „Wir haben das Talent, die finanzielle Größe und ein großes Portfolio an originären IPs.“ Er fügt aber auch hinzu, dass das Spiele-Unternehmen einer Übernahme nicht abgeneigt sei. „Wenn es ein Kaufangebot für uns gäbe, würde der Vorstand dieses selbstverständlich im Interesse aller Stakeholder prüfen.“

Demnach sei man offen für eine Übernahme, sofern das Angebot passt. (Quelle: Ubisoft via VGC)

Guillemot spricht außerdem über die unterschiedlichen Plattformen und dass Ubisoft weiterhin den Plan verfolge, seine Spiele für alle Plattformen zu entwickeln.

„Wenn wir uns Nintendo ansehen ... wir sind dort die Nummer Eins unter den Drittanbieter-Publishern. Nintendo ist an allem interessiert, was wir tun, und wir entwickeln sogar Spiele mit ihren Marken, also besteht die Zusammenarbeit und sie ist sehr erfolgreich.“