Das langersehnte Elden Ring ist endlich da.

Zwei Rennspiele, die kaum unterschiedlicher sein könnten und das nächste große Spiel von From Software: Auch die letzte vollständige Februar-Woche lässt noch einmal die Release-Muskeln spielen.

Destiny 2: Witch Queen | 22. Februar

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Mit Witch Queen folgt in diesen Tagen die mittlerweile vierte große Erweiterung für Destiny 2. Im Fokus steht dieses Mal die von Fans schon langerwartete Auseinandersetzung mit Savathûn, der Schwester des ehemaligen Bösewichts Oryx. Die namensgebende Hexenkönigin ist jedoch um einiges gerissener und entführt euch in ihre eigene Thronwelt. Dort angekommen, stellt ihr euch unter anderem neuen Schar-Gegnern, die jetzt ebenfalls über die Macht des Lichtes verfügen.

Spielerisch bleibt sich Destiny 2 natürlich treu und bietet euch in der Hinsicht eine neue Kampagne, neue Strikes, einen neuen Raid und eine neue Sechs-Spieler-Aktivität. Mit der Glefe gibt es zudem eine neue Nahkampfwaffe und in einer Schmiede könnt ihr euch fortan eigene Waffen zusammenstellen.

Destiny 2 - Standard Edition - [PlayStation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2022 17:25 Uhr

Trotzdessen, dass Bungie zuletzt von Sony übernommen wurde, findet der Release von Destiny 2: Witch Queen auf den bekannten Plattformen statt. Das beinhaltet den PC sowie die PlayStation- und Xbox-Konsolen der letzten und aktuellen Generation.

Sol Cresta | 22. Februar

PC / PS4 / Switch

Platinum Games kann nur Third-Person-Action? Ganz im Gegenteil: Mit Sol Cresta wagt sich das japanische Studio an ein Shoot-'em-up, bei dem Action natürlich dennoch eine ganz wichtige Rolle spielt.

Als Nachfolger der beiden Arcade-Spiele Moon Cresta und Terra Cresta setzt Sol Cresta auf ein vergleichbares Spielprinzip. Ihr entscheidet über das Geschick des Flagschiffs Yamato, welches aus den drei Kampfschiffen Amaterasu, Tsukuyomi und Susano besteht. Dabei entscheidet ihr, welche Kampfschiffe ihr an die Yamato andockt und legt so fest, welche Angriffe ihr nutzt.

Der Release von Sol Cresta findet übrigens für den PC, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch statt. Eine Umsetzung für die Xbox One ist bisher nicht angekündigt.

Assetto Corsa: Competizione | 24. Februar

PS5 / Xbox Series X

Wem Forza Horizon 5 zu arcadig ist und Gran Turismo 7 noch zu weit entfernt, der kann sich bald in Assetto Corsa: Competizione stürzen. Das versteht sich als waschechte Rennsimulation, die die "Blancpain GT"-Serie abdeckt. Dies beinhaltet sämtliche Strecken und Autos der GT3-Meisterschaft, sowie Sprint- und Ausdauerrennen und die 24 Stunden in Spa.

Auf der Strecke gibt es dann ein realistisches Fahrmodell, nachvollziehbare Wetterbedingungen, detailgetreue Rennstrecken und vieles mehr. Neben einer Einzelspieler-Kampagne könnt ihr zudem in Multiplayer-Rennen gegen andere Fahrer antreten.

Assetto Corsa Competizione Day One Edition - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2022 17:39 Uhr

Neu ist der Release von Assetto Corsa: Competizione per se nicht, denn das Rennnspiel gibt es bereits für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One. Jetzt folgt aber noch eine Umsetzung für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S, auf die Besitzer der älteren Konsolenversion kostenfrei upgraden können.

Grid Legends | 25. Februar

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Sollte euch der Simulationsaspekt in Rennspielen hingegen abschrecken, gibt es noch Grid Legends. Das bietet wie bereits die Vorgänger eine Mischung aus Arcade und Simulation und legt den Fokus auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Rennserien. Von klassischen GT-Autos bis hin zu Racing Trucks ist eine Menge Abwechslung dabei.

Als größte Neuerung gilt hingegen der Story-Modus, bei dem sich die Entwickler in Sachen Zwischensequenzen an der Netflix-Serie Drive to Survive orientieren. Alternativ könnt ihr euch in einen umfangreichen Karrieremodus stürzen oder natürlich in Multiplayer-Rennen antreten.

GRID Legends - [Playstation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2022 17:26 Uhr

Der Release von Grid Legends findet dabei sowohl für den PC als auch für die Konsolen von PlayStation und Xbox statt. Lediglich die Nintendo Switch wird nicht bedient.

Elden Ring | 25. Februar

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Seit der ersten Ankündigung haben Fans auf diesen Moment gewartet: Mit Elden Ring erscheint in dieser Woche das neue Spiel von From Software, den Machern von Dark Souls und Bloodborne. Dafür hat sich das japanische Team unter anderem Unterstützung von "Das Lied von Eis und Feuer"-Autor George R.R. Martin geholt und wagt sich ebenso spielerisch in paar neue Gefilde.

Elden Ring: 20-minütige Gameplay-Preview

Zwar wird auch Elden Ring ein knallhartes Action-Rollenspiel, bei dem Fehler gnadenlos bestraft und Bosskämpfe episch inszeniert werden. Neu ist hingegen der Aspekt einer komplett offenen Welt, die ihr zu Fuß oder auf dem Rücken eines Pferdes erkunden dürft. Und natürlich bietet sich eine frei begehbare Spielwelt gerade zu an, jede Menge Geheimnisse zu beherbergen.

ELDEN RING (Launch Edition) - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2022 17:28 Uhr

Den Release von Elden Ring könnt ihr auf dem PC oder auf den PlayStation und Xbox-Konsolen erleben. Besitzer einer Nintendo Switch schauen hingegen in die Röhre.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream | 25. Februar

PC / PS4 / Switch

Eines ist bereits sicher: Den Preis für den längsten Namen eines Videospiels geht im Februar an Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream. Der Nachfolger des 2016 veröffentlichten Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book setzt die Geschichte der titelgebenden Alchemistin Sophie fort. Die begibt sich im zweiten Teil auf die Suche nach Plachta, von der sie getrennt wurde.

Spielerisch erwarten euch in diesem JRPG rundenbasierte Kämpfe, unzählige Dialoge, die Möglichkeit das Wetter zu manipulieren und natürlich ein Crafting-System. Unterwegs gewinnt ihr außerdem mit Sophie neue Freunde, die euch im Kampf beistehen.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (PS4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.02.2022 17:30 Uhr

Beim Release geht Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream keine neuen Wege. Stattdessen erscheint das Rollenspiel für den PC, die PlayStation 4 und Nintendo Switch. Von einer Xbox-Umsetzung ist bislang nicht die Rede.

Natürlich ist für viele Spieler vor allem Elden Ring das große Highlight in dieser Woche. Aber abseits vom "From Software"-Ausflug gibt es trotzdem noch so einiges zu entdecken: Sowohl auf als auch neben der Rennstrecke.