Assassin's-Creed-Fans gefrustet: Auf nächsten Teil müsst ihr noch lange warten

Ubisoft hat für die nächsten 12 Monate gleich drei Spiele-Kracher angekündigt – ein neues Assassin's Creed zählt allerdings vorerst nicht dazu. Fans des Franchises müssen somit wohl ungewohnt lange auf den nächsten Teil warten.

Im neu veröffentlichen Finanzbericht für das dritte Quartal von 2021-2022 lässt Ubisoft die jüngsten Erfolge Revue passieren, wagt aber auch einen Blick in das kommende Fiskaljahr – und kündigt darin die Veröffentlichung von Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope und Skull & Bones an. Auffällig ist jedoch, dass ein neues Assassin's Creed in dem Bericht nur mit Abwesenheit glänzt.

2022: Ubisoft hat große Pläne

Das kommende Fiskaljahr schließt den Zeitraum April 2022 bis März 2023 ein. Mit Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope und Skull & Bones kündigt Ubisoft für die kommenden Monate also drei äußerst interessante Spiel-Releases an. Ganz besonders Skull & Bones wird bereits seit Jahren von Gamern erwartet, hatte aber bisher eine ziemlich komplizierte Entwicklungsphase.

Während die drei Spiele zwar einen abwechslungsreichen Release-Kalender füllen können, stellt sich bei Ubisofts Plänen natürlich stets die Frage nach dem zugkräftigsten Franchise. Assassin's Creed Valhalla wird in dem Finanzbericht als Erfolg beschrieben, doch über einen Nachfolger wird kein Wort verloren. Werden Fans 2022 also ohne ein neues AC auskommen müssen? (Quelle: Ubisoft)

Assassin's Creed: Gerüchte zum Valhalla-Nachfolger

Im Herbst 2022 wäre der Release von Assassin's Creed Valhalla bereits zwei Jahre her. In der jüngeren Vergangenheit hat Ubisoft meist nur ein bis zwei Jahre zwischen den Abenteuern passieren lassen. Obwohl Valhalla momentan noch mit neuem Content versorgt wird, wäre es somit zumindest bemerkenswert, wenn im kommenden Fiskaljahr kein neuer Ableger erscheinen würde.

Ein Leak hat bereits letztes Jahr darauf hingewiesen, dass Ubisoft mit Assassin's Creed: Infinity mittel- bis längerfristig eine Live-Service-Stratgie verfolgen will. Kürzlich erst kam jedoch zusätzlich ein Gerücht ans Licht, dass zuvor ein DLC für AC Valhalla möglicherweise als vollwertiges Game veröffentlicht werden könnte. Ob Ubisoft Assassin's-Creed-Fans damit noch im Fiskaljahr 2022-23 überraschen könnte, ist jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht klar.

Wie lange müssen Assassin's-Creed-Fans auf ein neues Abenteuer warten? Ubisofts aktueller Finanzbericht könnte auf eine längere Wartezeit als gewöhnlich hindeuten – stattdessen will der Publisher bis April 2023 drei andere große Projekte auf den Markt bringen.