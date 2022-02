Brillantes Action-Adventure gratis abstauben: Epic verteilt wieder Geschenke

Epic Games verschenkt diese Woche Brothers: A Tale of Two Sons. (Bild: Getty Images – Daria Kashurina / 505 Games)

Epic verschenkt diese Woche einen echten Geheimtipp. Auf Metacritic schneidet Brothers: A Tale of Two Sons mit 90 Punkten phänomenal ab.

Jetzt gratis abstauben: Ein Koop-Spiel ohne Koop-Modus

Epic verteilt wieder Geschenke! Diese Woche können alle Nutzer des Online-Shops sich Brothers: A Tale of Two Sons kostenlos schnappen.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle der beiden Brüder Naia Naiee, die sich zusammen auf eine magische und gleichzeitig gefährliche Reise begeben müssen, um ein Heilmittel für ihren kranken Vater aufzutreiben. Der Clou an der Sache: Als Spieler steuert ihr die beiden Brüder gleichzeitig mit nur einem Controller. Beide Charaktere haben Stärken und Schwächen, die genutzt werden müssen, um Rätsel zu lösen und Hindernisse zu überwinden.

Währenddessen erzählt das Spiel eine wunderschöne Geschichte, die euch garantiert in ihren Bann zieht. Bei Brothers: A Tale of Two Sons handelt es sich um einen echten Geheimtipp, wie ein Blick auf die Bewertungen auf Metacritic und Steam zeigen. 94 Prozent aller Steam-Spieler geben eine positive Rezension ab, der Metascore liegt bei stolzen 90 Punkten.

Lust bekommen? Dann werft doch mal einen Blick in den Launch-Trailer:

Launch Trailer fĂĽr PS4 und Xbox One

Brothers: A Tale of Two Sons könnt ihr euch zwischen dem 17. Februar 2022 um 17:00 Uhr und dem 24. Februar 2021 um 17:00 Uhr sichern.

Ab Donnerstag kostenlos: Eine Liebeserklärung an JRPGs

Am kommenden Donnerstag gibt es neues Futter für alle Fans von JRPGs. Mit Cris Tales versuchen die Entwickler etwas frischen Wind ins Genre zu bringen, setzen dabei aber auch auf altbewährte Elemente, sodass sich Genre-Veteranen direkt wohlfühlen werden.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Zeitmagierin Crisbell, die sich der herrschenden Zeitkaiserin in den Weg stellt. Diese plant einen gewaltigen Umbruch, der die Welt komplett zerstören könnte.

Der Clou am Spiel: Ihr seid in drei Zeitebenen gleichzeitig unterwegs: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Daraus ergeben sich einige interessante Mechaniken, die es in den rundenbasierten Kämpfen zu meistern gilt.

Erste Spielszenen gibt es im Trailer zu sehen:

Cris Tales | Offizieller Trailer

Cris Tales könnt ihr euch kostenlos zwischen dem 24. Februar um 17:00 Uhr und den 02. März um 17:00 Uhr kostenlos sichern. Danach ändert Epic Games wieder das Angebot an Gratis-Spielen und überrascht euch mit einem weiteren kostenlosen Game.