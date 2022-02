Nintendo Switch: Legendäres Zelda feiert Comeback

In Majora's Mask bekommt es Link mit dem unheimlichen Skull Kid zu tun. (Bild: Nintendo)

Ganze 22 Jahre nach seinem ursprünglichen Release auf dem Nintendo 64 erscheint The Legend of Zelda: Majora's Mask auch für die Nintendo Switch. Die Sache hat allerdings einen kleinen Haken.

Ein N64-Klassiker auf der Switch

Ab dem 25. Februar 2022 können sich Zelda-Fans erneut nach Termina begeben, um die Welt im Wettlauf mit der Zeit vor dem unheimlichen Mond zu retten. Denn dann veröffentlicht Nintendo The Legend of Zelda: Majora’s Mask digital für die Switch. Allerdings gibt es einen Haken – und zwar erscheint das vielleicht berüchtigtste Zelda ausschließlich im Rahmen des „Nintendo Switch Online“-Erweiterungspakets.

Eine Retail-Fassung ist dagegen nicht geplant. Wer sich den N64-Klassiker allerdings in einer aufpolierten Variante ins Regal stellen will, der kann nach wie vor auf das Remake für den Nintendo 3DS zurückgreifen. Das gibt es immer noch im Handel oder bei den üblichen Internet-Händlern. Allerdings zahlt man auch sieben Jahre nach dem offiziellen Release einen stolzen Preis für das legendäre Spiel.

Warum ist Majora's Mask so berüchtigt?

Zeitdruck ist für viele Spieler eine der schlimmsten Videospiel-Mechaniken überhaupt und The Legend of Zelda: Majora’s Mask ist der Inbegriff von Zeitdruck. So hat man nur drei Tage Zeit die Welt vor dem Aufprall mit dem fies dreinblickenden Mond zu retten. Diese drei Tage entsprechen ca. 72 Minuten in unserer Welt und somit ist Zeitdruck ein ständiger Begleiter des Spielers.

Zum Glück lernt Held Link im Verlauf des Spiels einen Zauber, um die Zeit zu manipulieren. Dennoch hat dieser Umstand dafür gesorgt, dass Majora’s Mask vielen Zelda-Fans zu stressig war. Dem Erfolg hat das jedoch keinen Abbruch getan und so vergab die internationale Fachpresse im Schnitt sagehafte 95 Prozent (s. Metacritic) für den direkten Nachfolger von Ocarina of Time.