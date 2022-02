Nintendo Switch: Großer Anime-Streaming-Dienst landet auf der Konsole

Detektiv Conan, One Piece und vieles mehr gibt es jetzt auf der Nintendo Switch. (Bild: Nintendo, Crunchyroll)

Egal ob brandneue Serien oder Klassiker: Auf eurer Nintendo Switch steht euch ab sofort ein großes Sortiment an tollen Anime zur Verfügung. Was ihr tun müsst um darauf zugreifen zu können, erfahrt ihr hier.

Crunchyroll kommt zur Nintendo Switch

Nintendo scheint an einem der größten Kritikpunkte der Switch zu arbeiten. Nachdem Fans sich nun nämlich jahrelang diverse Streaming-Dienste für die Hybridkonsole gewünscht haben, geht jetzt einer dieser Wünsche in Erfüllung – und zwar für Anime-Fans. Ab sofort könnt ihr euch nämlich Crunchyroll im Nintendo eShop herunterladen.

Als eine der führenden Anime-Plattformen könnt ihr dort beliebte Serien wie Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, My Hero Academia und Attack on Titan schauen. Und auch für Klassiker ist mit Naruto, One Piece und Detektiv Conan gesorgt.

Auch brandaktuelle Anime gibt es natürlich auf Crunchyroll zu sehen. Ein paar Tipps für interessante Serien der Winter-Season bekommt ihr in folgender Bilderstrecke:

Das Beste an Crunchyroll auf der Nintendo Switch ist, dass ihr eure liebsten Anime ab sofort auf dem großen Bildschirm oder eben im Handheld-Modus schauen könnt. Nach Lust und Laune könnt ihr wechseln – praktisch! (Quelle: Nintendo)

Noch mehr Möglichkeiten des Streaming-Dienstes

Noch praktischer wird Crunchyroll als Premium-Version. Die Anwendung ist für jeden kostenlos nutzbar – die Premium-Version des Streaming-Dienstes soll aber noch ein paar attraktive Vorteile haben. Der Streaming-Dienst bewirbt Crunchyroll Premium nämlich mit einer werbefreien Streaming-Erfahrung, der Möglichkeit Serien auch offline zu schauen sowie einer früheren Freischaltung neuer Folgen.

Die Premium-Version sollt ihr 14 Tage lang kostenlos testen können. Ein Mega-Fan-Abo mit allen genannten Vorteilen kostet monatlich 9,99 Euro. Aber wie gesagt: Ihr könnt Crunchyroll auch auf der Switch weiterhin gratis schauen. Also viel Spaß beim Streamen! (Quelle: Crunchyroll)