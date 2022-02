Nintendo Switch: Spiele für unter 2 Euro und weitere attraktive Deals

Die Nintendo Switch und einige Spiele sind gerade besonders günstig. (Bild: Nintendo Switch, Square Enix, Getty Images / Mikhail Konoplev)

Im Nintendo eShop fallen die Preise derzeit wieder drastisch. Von Deals zu neuen Spielen bis hin zu echten Schnäppchen, die ihr euch für 2 Euro herunterladen könnt – Wir zeigen euch, wo ihr gerade richtig gut sparen könnt.

Nintendo Switch: Spiele für unter 2 Euro

Schnappt euch euren digitalen Einkaufskorb, denn im Nintendo eShop purzeln mal wieder die Preise. Die folgenden Spiele bekommt ihr zum Preis von einem oder zwei Softdrinks, sie sind aber auch etwas unbekannter:

Brandneue Nintendo-Spiele im Preisverfall

Von der Monsterjagd bis hin zur Monster-Fotografie hatte die Nintendo Switch 2021 wieder einiges zu bieten. Ihr habt ein paar der Must-Plays verpasst? Kein Problem, wir zeigen euch, wo ihr sie aktuell zu Bestpreisen ergattern könnt.

NEO: The World Ends with You

Action-RPG-Fans mussten 14 Jahre auf eine Fortsetzung zu The World Ends with You warten – einem absoluten Geheimtipp für den Nintendo DS, entwickelt von Square Enix. Aktuell bekommt ihr den Nachfolger für nur 24,99 Euro statt 59,99 Euro.

Metroid Dread

Nach 19 Jahren liefert Nintendo mal wieder ein 2D-Metroid und trifft damit voll ins Schwarze. Der Game-Awards-2021-Gewinner der Kategorie "bestes Action / Adventure" ist aktuell stark reduziert für nur 49,07 Euro statt 69,99 Euro erhältlich.

In unseren Test von Metroid Dread verraten wir euch, für wen sich der Kauf lohnt.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Die Neuauflage von Super Mario 3D World erstrahlt auf der Switch nicht nur im neuen Glanz, sondern kommt auch mit einem neuen Spielmodus daher. Im Zusatz "Bowser's Fury" steht euch eine Reihe kleiner Inseln zur freien Erkundung zur Verfügung. Aktuell zahlt ihr für das Abenteuer nur 47,99 Euro statt 59,99 Euro.

New Pokémon Snap

Lust auf eine Fotosafari der besonderen Art? In New Pokémon Snap erkundet ihr verschiedene Biome samt ihrer persönlichkeitsstarken Bewohner. Um spezielle Fotos zu schießen, müsst ihr Rätsel lösen und eure Umgebung aufmerksam beobachten. Das Spin-Off gibt es aktuell für 44,99 Euro statt 59,99 Euro.

In unseren Test von New Pokémon Snap verraten wir euch, für wen sich der Kauf lohnt.

Weitere Switch-Games im Sale

Auf Amazon bekommt ihr außerdem aktuell Kingdom Hearts: Melody of Memory für nur 16,70 Euro:

Falls ihr also noch die eine oder andere Spieleperle des Jahres 2021 nachholen wollt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt zuzuschlagen.

Wie wär's mit einer neuen Nintendo Switch?

Wer sich zu seinen neuen Spielen noch eine neue Switch dazuholen will, der hat die Qual der Wahl zwischen der guten alten Switch und der OLED-Version.

Die normale Switch in grau gibt's hier:

Und auch das OLED-Modell könnt ihr euch auf Amazon bestellen:

