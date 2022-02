Pokémon-Fans: Auf euch warten Geschenke und neue Ankündigungen

Zum Pokémon Day soll es viele Überraschungen geben. (Bild: The Pokémon Compayn, Getty Images / nidwlw)

Der Pokémon Day soll am 27. Februar so richtig gefeiert werden. Damit auch alle Trainer und Trainerinnen in Partylaune kommen, gibt es jeden Tag bis dahin ein paar Überraschungen. Mit welchen Ankündigungen ihr wann rechnen könnt, erfahrt ihr hier.

Pokémon Day 2022: Was erwartet euch?

Am 27. Februar ist Pokémon Day – und das soll dieses Jahr ordentlich gefeiert werden. Um Fans der Pokémon-Spiele etwas für ihre jahrelange Treue zurückzugeben, hagelt es nun Belohnungen und spezielle Events – und zwar massig. Sechs Tage lang soll es täglich neue Ankündigungen dazu geben.

Die folgende Tabelle zeigt euch, an welchem Tag es Neuigkeiten zu welchem Spiel geben soll:

Tag Spiel 21. Februar Pokémon Masters EX 22. Februar Pokémon Schwert & Schild 23. Februar Pokémon Cafe ReMix 24. Februar Pokémon Unite 25. Februar P25-Musikvideo für Reconnect von Yaffle 26. Februar Pokémon GO 27. Februar Pokémon Day 2022

Ob noch etwas Besonderes am Pokémon Day passiert, ist unklar. Mit etwas Glück könnte aber ein DLC für Pokémon-Legenden: Arceus oder ein komplett neues Spiel angekündigt werden. (Quelle: Twitter / Pokémon)

Was gibt's Neues zu Pokémon Masters EX?

Eingeleitet wurden die Feierlichkeiten gestern mit einer Ankündigung zum Mobile-Game Pokémon Masters EX. So begann gestern Abend ein neues Extremkampf-Event, welches zehn Tage lang dauern soll. Der Abschluss des Events belohnt Spieler und Spielerinnen mit 300 Juwelen.

Außerdem wurde ein altes Schurken-Event wiederbelebt und drei neue Gefährtensuchen hinzugefügt. Alle weiteren Infos könnt ihr der App oder dem folgenden Video des englischsprachigen Kanals entnehmen: