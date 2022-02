PS4-Geheimtipp landet auf der Nintendo Switch – Fans freuen sich schon

Bald ist es soweit: Ein PS4-Geheimtipp kommt auf die Nintendo Switch. (Bild: Nintendo, Sega, Atlus)

Von Atlus, dem Studio hinter den Persona-Spielen, wurde 2020 ein PS4-Spiel veröffentlicht, das nun auch bald auf die Nintendo Switch kommen soll. Stellt euch schon mal auf eine geballte Ladung Sci-Fi, auf Strategie sowie eine mitreißende Geschichte ein.

13 Senintels: Aegis Rim für Nintendo Switch

Lange war 13 Sentinels: Aegis Rim ein für die PlayStation exklusives Spiel. Nun soll es seine Wiege aber endlich verlassen und auch auf anderen Konsolen Fuß fassen. Am 12. April will Atlus das Sci-Fi-Adventure auf der Nintendo Switch veröffentlichen. Ein paar erste Eindrücke liefert euch der folgende Trailer zur Portierung:

13 Sentinels: Aegis Rim| Trailer für Nintendo Switch

Was genau ist 13 Sentinels: Aegis Rim?

13 Sentinels ist ein Side-Scrolling-Adventure, aber auch ein Echtzeit-Strategiespiel. Ihr wechselt immer wieder zwischen beiden Modi hin und her, entdeckt so im Side-Scrolling-Teil die Welt und interagiert mit anderen Charakteren, während ihr in den Strategie-Segmenten in Mecha-Anzügen Gegner besiegt, die die Menschheit bedrohen.

Ihr spielt dabei 13 Charaktere, die aus verschiedenen Epochen der Weltgeschichte stammen – einige davon zum Beispiel aus der Zukunft, andere aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs in Japan. Es liegt an euch die Geschichten der einzelnen Figuren voranzutreiben. Eine feste Reihenfolge, in der ihr die Charaktere spielen müsst, gibt es nicht. Ihr bestimmt selbst, welche Handlungen ihr wann miterleben wollt.

Klingt interessant? Dann bestellt euch 13 Sentinels: Aegis Rim gleich vor:

13 Sentinels: Aegis Rim (Nintendo Switch) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.02.2022 18:20 Uhr

Was sagen Fans zur Portierung?

Im Reddit-Thread zum Trailer geben Fans des Spiels ihre Meinungen zum Besten. Viele freuen sich darüber, dass das unbekannte Meisterwerk auf der Switch noch mehr potenzielle Spieler und Spielerinnen erreichen kann.

Viele konkretisieren aber auch das Genre des Spiels als kleine Vorwarnung. Bei 13 Sentinels: Aegis Rim soll es sich nämlich vorrangig um eine Visual Novel handeln. Das heißt: viel lesen, wenig kämpfen. Und selbst die Kämpfe, die es gibt, sind nicht so komplex wie in anderen Strategie-Spielen. Es handelt sich demnach wohl nur um simplere Tower-Defense-Runden.

Beim Lesen der User-Meinungen wird aber vor allem klar: Das alles tut dem Spiel keinen Abbruch. Viele bezeichnen 13 Sentinels als eines der besten Spiele der vergangenen Jahre. Besonders die Handlung soll so überzeugend sein, dass selbst Visual-Novel-Feinde das Spiel nicht mehr beiseitelegen konnten. Ob die Nintendo Switch aber mit den ganzen visuellen Effekten des Originals klarkommt, bleibt abzuwarten. (Quelle: Reddit / Nintendo Switch)