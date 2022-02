The Last of Us 2: Entwickler verteidigt meistgehasste Szene

The Last of Us 2 polarisiert auch heute noch. (Bild: Sony Interactive Entertainment / Naughty Dog)

Der Nachfolger zum Survival-Abenteuer aus dem Hause Naughty Dog muss selbst fast zwei Jahre nach Release noch Kritik von Fans einstecken. Das liegt insbesondere an einer ganz bestimmten Szene, die jetzt niemand Geringeres als Neil Druckmann, der kreative Kopf hinter der Reihe, auf Twitter verteidigt. VORSICHT: Spoiler!

Joel hat nicht so gehandelt wie erwartet

The Last of Us 2 erschien 2020 und wurde von der Presse überwiegend gelobt. Fans nahmen die Fortsetzung eher gemischt auf und so musste das Survival-Abenteuer nach seinem Release viel Kritik und sogar Hass hinnehmen. Hass, der bis heute andauert. Auf Twitter verteidigt deshalb Neil Druckmann, Creative Director von The Last of Us und The Last of Us 2, eine ganz bestimmte Szene, die immer wieder zur Zielscheibe in solchen Diskussionen wird.

Es geht um den Moment, als Joel und sein Bruder Tommy von einer Horde Infizierter angegriffen werden und gemeinsam mit Abby in das Lager ihrer Truppe flüchten. Was die beiden aber nicht wissen, ist, dass die scheinbar hilfsbereiten Fremden in Wirklichkeit Joel jagen. Dieser Fehler kostet ihn letztlich sein Leben.

Einige Fans waren und sind immer noch empört über diesen Ausgang. Auf Twitter kritisiert der Nutzer @KSA4EVER18, dass der Joel aus dem ersten The Last of Us ein erfahrener Überlebender sei, der niemals Fremden traue und in jeder Situation extra vorsichtig agiere. Im zweiten Teil hätte er untypisch unvorsichtig gehandelt.

Creative Director widerspricht

Druckmann kontert, indem er zum einen erklärt, dass Joel und Tommy nicht überlebt hätten, hätten sie nicht bei Abbys Leuten Rettung gesucht. Zum anderen merkt er an, dass auch im ersten The Last of Us Joel einem Fremden vertraut habe und sogar neben ihm eingeschlafen sei. Gemeint ist Henry, der Joel und Ellie sogar zurücklässt, um seinen Bruder Sam in Sicherheit zu bringen. Und selbst nach diesem Verrat verbünden sich Joel und Henry ein weiteres Mal.

So sehen das auch einige Nutzer in den Kommentaren und fügen zudem hinzu, dass die fünf Jahre in einer sicheren Umgebung Joel zusätzlich sorgloser werden ließen. Andere widersprechen, dass mit 20 Jahren Erfahrung als Überlebender Joel die Horde Infizierter besiegt und nicht derart unachtsam gehandelt hätte.

