Skyrim: Fan verwandelt Fantasy-RPG in Cyberpunk-Abenteuer

Skyrim: Neue Sci-Fi-Mod bringt Cyberpunk-Feeling nach Tamriel. (Bildquelle: Bethesda / CD Projekt Red)

In einem aufwendigen Projekt verwandelt ein Fan das Fantasy-Epos Skyrim in eine futuristische Cyberpunk-Welt. Ihr könnt euch die neue Sci-Fi-Mod für den Elder-Scrolls-Klassiker von Bethesda jetzt kostenlos herunterladen.

Fort Knox ist eine ambitionierte Mod für den Bethesda-Klassiker The Elder Scrolls 5: Skyrim. Das Fan-Projekt sagt sich allerdings komplett von dem ursprünglichen Fantasy-Setting des RPG-Dauerbrenners los und transportiert euch stattdessen in eine neonfarbene Cyberpunkt-Welt, wie ein Video auf YouTube eindrucksvoll beweist.

Skyrim: Modder tauscht Tamriel mit Sci-Fi-Welt

Der Modder Ripcat hat mit Fort Knox ein beeindruckendes Projekt auf die Beine gestellt. Seine Mod soll am Ende 400 NPCs, 7 Areale und 150 Waffen und Ausrüstungsgegenstände enthalten – und verwandelt Skyrim ganz nebenbei auch noch in ein Cyberpunk-Sci-Fi-Abenteuer. Ihr trefft darin unter anderem auf zahlreiche Androiden und könnt rund 200 Innenräume wie Bars, Wohnungen, Clubs und Restaurants besuchen. (Quelle: DSOG

Das Projekt befindet sich aktuell noch in Arbeit, kann allerdings bereits auf der Website Nexusmods heruntergeladen werden – allerdings enthält es als nicht jugendfrei eingestufte Inhalte. Deshalb müsst ihr euch bei der Website anmelden und eure Account-Präferenzen ändern, um die Mod angezeigt zu bekommen. (Quelle: Nexusmods)

Fort Knox: Vielversprechendes Abenteuer mit Cyberpunk-Flair

Auch wenn Fort Knox im Video-Rundgang aktuell noch etwas dünn besiedelt aussieht, verströmt die Stadt mit der Neon-Beleuchtung und den Wolkenkratzern bereits echte Cyberpunk-Atmosphäre. Wenn die Mod erst einmal fertiggestellt ist, könnte sie langjährigen Skyrim-Fans in jedem Fall ein völlig neues Spiel-Erlebnis bescheren.

