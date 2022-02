Lost Ark: Amazon lässt wartende Fans im Regen stehen

Lost Ark: Der Steam-Hit bekommt seine Server-Probleme nicht unter Kontrolle. (Bildquelle: Amazon Games / Deagreez, Getty Images)

Seit dem europäischen Release müssen sich Gamer im MMORPG Lost Ark mit Server-Problemen und Wartezeiten herumschlagen. Amazon äußert sich nun zu der angespannten Situation – doch das Statement wird viele Spieler enttäuschen.

Mit dem Release in Europa und Nordamerika konnte das südkoreanische MMORPG Lost Ark Anfang des Jahres einige beeindruckende Rekorde auf Steam brechen – doch die Popularität des Spiels ist gleichzeitig sein Verhängnis, denn die verfügbaren Server sind konstant überlastet und Spieler müssen lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Amazon bezieht dazu nun Stellung: Hoffnung auf eine schnelle Hilfe gibt es aber leider nicht.

Lost Ark: Amazon kapituliert vor Server-Problemen

Im offiziellen Lost-Ark-Forum hat sich TrevzorFTW, Community Manager von Amazon Game Studios, an die Spieler des MMORPGs gewendet – doch leider hatte er in dem Blog-Post keine guten Neuigkeiten in Bezug auf die überfüllten Server von Europe Central zu vermelden.

Aktuell sei es schlicht nicht möglich, die Anzahl der Server für Europe Central zu erhöhen, um die Lobbys zu entlasten. Die Infrastruktur des Spiels lasse dies nicht zu. Auch die vielgewünschte Möglichkeit, Charaktere zwischen Servern zu transferieren, sei aktuell noch nicht verfügbar – erst vor Kurzem wurde ein Patch in diese Richtung in Südkorea eingeführt, dort ist das MMORPG bereits seit 2019 online. (Quelle: Lost Ark Forum)

Steam: MMORPG-Hit mit Problemen

Um das Server-Angebot der Region Europe Central zu entlasten, habe Lost Ark die Region Europe West eingeführt. Spieler, die noch nicht allzu viel Zeit in ihren Charakter in Europe Central investiert haben, könnten also auf den West-Servern neu anfangen. Eine Möglichkeit, bereits existierende Charaktere in eine andere Region mitzunehmen, gibt es momentan nicht.

Nach dem kontroversen Release der kostenpflichtigen Starter-Packs ist dies nun bereits das nächste große Problem, mit dem das MMORPG zu kämpfen hat.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zum MMORPG Lost Ark an:

Lost Ark: Launch-Reveal-Trailer zum MMORPG

Das MMORPG Lost Ark hat weiterhin mit überfüllten Servern zu kämpfen. Ein neuer Post im offiziellen Forum kann leider keine schnelle Hilfe versprechen. Stattdessen gibt Amazon Games zu, dass der Publisher aktuell nicht viel an der unbefriedigenden Situation ändern kann.