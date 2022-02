Horizon Forbidden West: Gamer greifen PS5-Blockbuster an

Horizon Forbidden West: PlayStation-Hit wird von Gamern attackiert. (Bildquelle: Sony Interactive Entertainment)

Das langerwartete PlayStation-Sequel Horizon Forbidden West begeistert Kritiker und fast alle Fans. Auf Metacritic versammeln sich jetzt allerdings einige Gamer und bombardieren das Spiel mit vernichtenden Bewertungen.

Der neueste PlayStation-Hit Horizon Forbidden West konnte bislang sowohl die Kritiker als auch die Community von sich überzeugen und für Charaktere, Welt-Design, Grafik und Geschichte viel Lob einheimsen können. Trotzdem sieht sich das PS4- & PS5-Abenteuer nun aber einem Review Bombing auf Metacritic ausgesetzt.

Horizon Forbidden West: Gamer starten Review Bombing

Mit dem Kritiker-Score 88 von 100 hat Horizon Forbidden West ein beachtliches Debüt auf Metacritic hingelegt. Auch wir sind in unserem Test von dem PS5-Blockbuster überzeugt. Der User-Score steht aktuell bei 8.0 und kann etwas mehr als 3.000 positive Bewertungen aufzeigen. Allerdings gibt es ebenfalls bereits knapp 700 negative Bewertungen, die das Spiel mit 0 oder 1 Punkt abstrafen.

Die negativen Spieler-Wertungen sind allerdings in großen Teilen schnell als Review Bombing zu identifizieren, da entweder Kritik und Punktzahl in keinem Verhältnis zueinander stehen oder die Formulierungen sofort als plumpe und oft frauenfeindliche Trolling-Versuche zu erkennen sind. Kritisiert werden unter anderem die Grafik, Protagonisten und Handlung des Spiels. Auch Bugs werden angeprangert, doch diese treten in Horizon Forbidden West keinesfalls in einem Umfang auf, der 0 Punkte rechtfertigen würde. (Quelle: Metascore)

Community attackiert PS5-Blockbuster

Review Bombing ist für Videospiele im Allgemeinen und PlayStation-Blockbuster im Speziellen kein neues Phänomen. Zuletzt gab es 2020 beim Release von The Last of Us 2 eine ähnliche Kampagne. In diesem Fall hagelte es auf Metacritic negative Bewertungen, was in einem User-Score von 5.7 endete.

Bei Horizon Forbidden West hat das Review Bombing bislang allerdings keinen allzu großen Einfluss auf die Gesamtwertung des Spiels oder den Erfolg des PS5-Abenteuers – und es ist davon auszugehen, dass dies auch weiterhin so bleibt.

