Silt ist ein schwarzweißes Grusel-Adventure, das schon im Trailer eine dichte Atmosphäre aufbaut. (Bild: Publisher Sold Out)

Das neue Grusel-Adventure Silt will euch auf Steam in wahrhaft dunkle Tiefen entführen – und die Demo könnt ihr jetzt kostenlos spielen!

Taucht hinab in dunkle Tiefen mit Silt

Steam feiert sieben Tage ein Spielevorschau-Event, bei dem ihr etliche Demos von kommenden Games ausprobieren könnt. Darunter befindet sich auch Silt: Ein neues Grusel-Adventure, das vom Stil her ein wenig an Limbo erinnert – und dann doch wieder ganz anders ist. Spielt die kostenlose Demo von Silt jetzt! Hier geht's zur Silt-Demo auf Steam.

Schaut in den atmosphärischen Trailer von Silt:

Silt: Reveal-Trailer

Darum geht es: Silt beschreibt sich selbst als surreales Ozean-Erkundungsspiel, in dem ihr durch eine atemberaubende 2D-Wasserwelt taucht, immer tiefer in die Dunkelheit hinein. Euch erwarten obksure Wasserkreaturen, rätselhafte Maschinen und uralte Ruinen. Zudem scheint ihr die Körper von Fischen übernehmen zu können, um voranzukommen. Auch riesige und gefährliche Unterwassergiganten lauern in der Dunkelheit, denen ihr entkommen müsst. Ihre Kraft sollt ihr nutzen können, um eine längst vergessene Macht im Zentrum des Meeres zu erwecken.

Die bizarren Kreaturen in Silt wurden übrigens von den Skizzen des Künstlers Mr. Mead erschaffen. Falls ihr mehr davon sehen wollte, schaut auf seiner offiziellen Homepage vorbei.

Neben Silt könnt ihr gerade zahlreiche weitere neue Spiele auf Steam ausprobieren. Wir empfehlen euch etwa die Demo der verrückten Aufbausimulation The Wandering Village oder die Demo zu FAR: Changing Tides.

Auch das kommende Remaster Pharao: A New Era wartet mit einer Demo auf, die ihr ab jetzt spielen dürft.

Silt erscheint voraussichtlich im Frühling 2022 für den PC, also hoffentlich bald. Indessen könnt ihr wie bereits gesagt die kostenlose Demo auf Steam spielen. Es handelt sich um das allererste Spiel des Indie-Entwicklers Spiral Circus.