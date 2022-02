Skyrim: Fan zeigt, welche NPCs in Himmelsrand am meisten Spaß haben

Während das Drachenblut hart schuftet, haben NPCs einfach nur Spaß an ihrem Job. Bildquelle: Getty Images/ Image Source

Das Drachenblut in The Elder Scrolls 5: Skyrim verdient glücklicherweise auch ohne Festanstellung genug Septime. Eigentlich schade, denn einige NPCs beweisen, dass sie kaum genug von ihrem Job bekommen können.

Skyrim: NPCs lieben ihren Job

In einer lebendigen Fantasy-Welt wie in The Elder Scrolls 5: Skyrim haben die meisten NPCs einen Beruf, den sie den lieben langen Tag ausführen. Immerhin kann nicht jeder das auserwählte Drachenblut sein und ausschließlich von Quest-Belohnungen und erbeutetem Loot leben. Der Reddit-User Calamari_Tsunami weiß jedoch, wer in Himmelsrand am meisten Spaß an seinem Job hat: Es sind die Jäger.

"Jäger sind einfach urkomisch. Sie hassen Tiere. Sie sind darauf programmiert jedes Tier zu töten, dass sie sehen. Und dann schreien sie "Ich reiße dir das Herz raus" oder "Ich reiße dich in Stücke", während sie zu dritt einem Hasen hinterherlaufen."

Skyrim: Fans feiern Hasen-Hass der NPCs

Der Post im Skyrim-Subreddit hat bereits in zwei Tagen mehr als 12.000 Upvotes erreicht. In den Kommentaren stimmen die User Calamari_Tsunami zu. Die Jäger brennen definitiv für ihre Arbeit. Ihre Sprüche sind mit dem Kontext, dass sie mit einem Tier reden, nur noch besser:

"Du hättest niemals herkommen sollen!"

"Ist das das beste, was du drauf hast?"

"Bei Ysmir, dafür wirst du bezahlen!"

Die Spieler merken jedoch auch an, dass die Jäger praktisch keine Erfolge aufweisen können. Ein User schreibt beispielsweise, dass er noch nie gesehen hat, wie ein Jäger tatsächlich ein Tier erledigt. Andere geben zu, dass sie selbst versehentlich auf sie losgegangen sind, weil sie sie mit einem einfachen Banditen verwechselt haben.

Ein Skyrim-Spieler stellt fest, das die Jäger in Himmelsrand etwas zu viel Spaß an ihrem Job haben. Sie rennen den ganzen Tag wilden Tieren hinterher und beleidigen sie sogar noch. Für diese Leidenschaft haben sie sich auf jeden Fall den Titel für den besten Beruf im Rollenspiel verdient.