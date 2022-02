Manchmal stellt man erst nach dem Kauf fest, dass das Spiel eigentlich gar nicht das Richtige für einen ist. (Bild: Ubisoft / Getty Images – dikobraziy)

Es ist gerade im Sale, ihr wolltet sowieso schon immer mal einen Blick reinwerfen – also wird es schnell gekauft und installiert. Doch schon nach wenigen Stunden stellt ihr verbittert fest, dass das Spiel eure Erwartungen so gar nicht erfüllt. So oder so ähnlich erging es euch auch bei den kommenden 9 Beispielen.

Manchmal springt kein Funke über. Dann lieber gleich das Spiel löschen und nicht weiter seine Zeit verschwenden! Bei den 9 Spielen in der unteren Bilderstrecke habt ihr die Notbremse betätigt und eure Festplatte sofort wieder davon befreit. Die jeweiligen Gründe sind sehr interessant.

Das sind die Spiele, die ihr direkt wieder gelöscht habt

Und, was sagt ihr? Könnt ihr verstehen, warum die Spieler die entsprechenden Games direkt wieder deinstalliert haben? Oder hätten sie eurer Meinung nach den Spielen doch mehr Zeit geben sollen? Und anders gefragt: Kennt ihr noch ein weiteres Spiel, das nur wenige Sekunden auf einer Festplatte überleben kann?