Sony: Ist dieses Spiel ein Angriff auf den Xbox Game Pass?

Shadow Warrior 3 erscheint zum Release bei PlayStation Now. (Bild: Devolver Digital)

Der Xbox Game Pass ist ein voller Erfolg für Microsoft und inzwischen eines der wichtigsten Argumente für die hauseigene Konsole. Kein Wunder also, dass Konkurrent Sony nun zum vermeintlichen Gegenschlag ausholt, um den eigenen Service ähnlich attraktiv zu machen.

Xbox Game Pass > PlayStation Now

Das Netflix für Videospiele. So einfach lässt sich der Service vom Xbox Game Pass beschreiben. Ein monatliches Abo, ein prallgefüllter Katalog an Spielen und Zugang zu neuen Games direkt am Release-Tag. Das Konzept kommt an und überzeugt mittlerweile 25 Millionen Abonnenten (Quelle: Statista).

Sony betreibt mit PlayStation Now zwar einen recht ähnlichen Service, aber die Begeisterung der Spieler hält sich bisher in Grenzen. Das könnte sich nun ändern! Mit Shadow Warrior 3 bietet Sony zum ersten Mal ein Spiel direkt zum Release bei PlayStation Now an. Neukunden können das Spiel dank der siebentägigen Testphase sogar komplett kostenlos durchspielen.

Shadow Warrior 3 Shadow Warrior 3 Trailer

Codename Spartacus: Was hat Sony vor?

Ist das der Beginn einer neuen Offensive? Wird man schon bald brandneue PlayStation-Blockbuster wie Horizon Forbidden West oder God of War Ragnarök via PlayStation Now spielen können? Jein. Es gibt schon länger Gerüchte darüber, dass Sony den eigenen Service umstrukturieren will.

Angeblich plant der japanische Konzern seine bisherigen Dienste, also PlayStation Plus und PlayStation Now, zu vereinen. Stattdessen soll ein neues, dreistufiges Abo-System eingeführt werden. Dieses Vorhaben hört auf den Projektnamen Spartacus und soll noch in diesem Jahr starten.

Im Unterschied zum Xbox Game Pass sollen die großen Triple-A-Produktionen von Sony aber nicht direkt zum Release verfügbar sein. Kleinere Games, wie zum Beispiel Shadow Warrior 3, was kein Vollpreis-Spiel ist, passen da schon wesentlich besser ins Konzept.

PlayStation Now PlayStation Now - Launch Trailer

Eine Frage des Geldes (Kommentar)

Natürlich würden es die Spieler begrüßen, wenn Sony seine beliebtesten Marken am ersten Tag zur Verfügung stellt, aber kann es sich der japanische Konzern überhaupt leisten seine Topseller unter Wert zu verkaufen? Die finanziellen Ressourcen von Microsoft erlauben so ein Vorgehen, aber könnte Sony so eine aggressive Strategie auf Dauer durchhalten? Fraglich. Immerhin erwarten die Spieler dann, wie beim Game Pass auch, dass jedes große Spiel sofort im Abo erscheint. Und dieses Abo darf natürlich nicht teurer als der Game Pass sein. Wäre es aber nicht viel schlauer, wenn Sony seinen neuen Service ähnlich wie Nintendo aufstellt und vor allem auf Nostalgie setzt.