GTA Online: Spieler trauern um legendär nervigen NPC

GTA Online: Community zollt nervigem NPC Tribut. (Bildquelle: Rockstar / airdone, Getty Images)

GTA-Online-Fans trauern diesen Monat auf Reddit um einen legendären NPC, der vor acht Jahren aus dem Spiel entfernt wurde – obwohl er die meisten von ihnen mit seinem Verhalten oft zur Weißglut getrieben hat.

Mittlerweile sind acht Jahre vergangen, seit Rockstar den legendären NPC Johnny on the Spot aus GTA-Online entfernt hat. Der Auto-Mechaniker hat Gamern im Spiel ihre Karossen gebracht, doch seine Fahrkünste ließen leider zu wünschen übrig. Somit hat Johnny oftmals mehr Schaden angerichtet als er geholfen hat – im Subreddt vermissen ihn die Spieler aber trotzdem.

GTA Online: Spieler trauern um NPC

2014 entfernte Rockstar den NPC Johnny on the Spot im Valentine's-Day-Massacre-Update. Der Mechaniker hatte zuvor Spielern auf Knopfdruck ihre Autos gebracht – oder zumindest war dies seine Absicht gewesen. Allzu oft sorgte Johnny on the Spot stattdessen für Haareraufen, wenn er die Autos seiner Besitzer schrottete oder einfach an ihnen vorbeifuhr. In manchen Fälle attackierte Johnny sogar seine Auftraggeber.

Spieler auf Reddit zollen Johnny in diesem Monat zum achten Jahrestag des Updates ihren Respekt. Obwohl er oft eine echte Nervensäge war, haben ihn dennoch viele Spieler ins Herz geschlossen – auch wenn ihm nicht alle echte Tränen hinterherweinen.

"Ah, süße Erinnerungen... Flashback, wie ich die Straße entlang gerannt bin, um dem Mechaniker hinterherzujagen, nur damit er sich mit dem Auto an einer Laterne überschlägt." ( Reddit-User I_m8d_n_acc_4_this )

) "Das Einzige, worin er gut war, war mit meinem Auto wegzufahren!" ( Reddit-User I_Love_My_Cat_Kitty )

) "Ich würde sagen ja, ich hab es gehasst, wenn Johnny-Boy mich mit meinem Auto hat sitzen lassen – aber das ist immer noch besser als heute, wenn ich mein Auto rufe und es Lichtjahre entfernt von mir spawnt. RIP Johnny, du A****loch" ( Reddit-User YoursTruly2729 )

) "Meiner ist manchmal rausgesprungen und hat in Kämpfen mitgeholfen, das war witzig." (Reddit-User TheWalrusPirate)

Community vertreibt sich Wartezeit auf Grand Theft Auto 6

In Rockstars Open World ist auch knapp 9 Jahre nach dem Release noch immer keine Ruhe eingekehrt. Spieler stoßen in der chaotischen Welt von GTA Online jeden Tag auf neue Besonderheiten und Geschichten – erst vor Kurzem sorgte beispielsweise ein guter Samariter mit einer selbstlosen Rettungsaktion für Aufsehen.

