Breath of the Wild: Spieler hält mächtigsten Gegner zum Narren

Leunen sind die wohl härtesten Gegner in Breath of the Wild – ihre Attacken ziehen extrem viele Leben ab und aufgrund der schnellen Bewegungen sind sie nur schwer abzublocken. Das klingt erst mal wie ein Kampf, an den sich nur Spieler und Spielerinnen mit besonders viel Skill wagen sollten. Dass die riesigen Monster aber auch anders zu bezwingen sind, zeigt nun ein lustiges Video.

Breath of the Wild mit Slapstick-Humor

Fast schon wie in einer "Tom und Jerry"-Folge zerlegt ein Breath-of-the-Wild-Spieler einen Leunen mit nichts weiter als einem Stein und ein paar Pfeilen. In einem Clip ist zu sehen, wie Link das Getier mit einem Pfeil ausknockt und anschließend einfach immer wieder einen Stein, mithilfe des Stasis-Moduls, auf den Kopf des Monstrums schlägt:

Ganz neu ist diese Methode Leunen in die Knie zu zwingen nicht. Immerhin hatte schon vor zwei Jahren jemand die Idee, einen Schrank im Schloss Hyrule auf diese Weise zweckzuentfremden:

An Slapstick-Comedy ist der aktuell virale Stein-Clip damit aber nicht zu übertreffen. Das zeigt auch der folgende Soundeffekt, der hier passenderweise über das Video gelegt wurde:

Wo bleibt Breath of the Wild 2?

Breath of the Wild nähert sich so langsam seinem fünften Jubiläum und Fans fragen schon ungeduldig: "Wann erscheint Breath of the Wild 2?" Nachdem Nintendo im vergangenen Jahr einen Release-Zeitraum im Jahr 2022 anpeilte, wurde es still um das heiß erwartete Sequel. Sogar zur letzten Nintendo Direct im Februar gab es keine neuen Informationen.

Das könnte bedeuten, dass das Spiel doch auf 2023 verschoben wurde – genauso möglich wäre es aber, dass Nintendo sich die offizielle Release-Ankündigung einfach für das neue Fiskaljahr aufheben will. Das Geschäftsjahr endet nämlich Ende März, vielleicht gibt es danach also Neuigkeiten. Dafür spricht auch eine Präsentation für Investoren, die kürzlich abgehalten wurde. Auch darin wurde das BotW-Sequel als Spiel für das Jahr 2022 genannt.

