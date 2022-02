Mario Kart 8: Nintendo gehen die Ideen aus (Kommentar)

Nintendo macht es sich mit dem DLC für Mario Kart 8 zu einfach. (Bildquelle: Nintendo / GlobalStock, Getty Images)

Mit dem kommenden DLC für Mario Kart 8 zeigt Nintendo zum wiederholten Mal, dass Originalität für den Publisher keine große Rolle mehr spielt. Stattdessen werden alte Ideen und Inhalte einfach immer wieder neu aufgewärmt.

Nintendo wirft mal wieder die Recycling-Maschine an und remastert alles, was nicht bei drei auf den Bananen-Bäumen ist. Dieses Mal trifft es das erfolgreiche Mario-Kart-Franchise. Anstatt eines langersehnten neuen Spiels verwurstet Nintendo einfach alte Tracks für das Switch-Game Mario Kart 8 Deluxe – ein Spiel, das selbst bereits 8 Jahre auf dem Buckel hat.

Mario Kart: DLC statt neue Idee

Bis Ende 2023 verspricht Nintendo, 48 neue Strecken per DLC für Mario Kart 8 verfügbar zu machen – allerdings ist "neu" hier ein dehnbarer, um nicht zu sagen falscher Begriff, denn die Rennkurse wurden aus der Geschichte des Franchises zusammengeklaubt und werden nun für den Auftritt auf der Switch remastered.

Diese Herangehensweise passt einerseits zu den bereits vorhandenen Strecken, von denen ebenfalls viele schlichte Kopien aus früheren Tagen sind – Tage, an denen Nintendo noch neue Strecken für sein Racing-Franchise entworfen hat – andererseits ist das offensichtliche Fehlen jeglicher Originalität selbst für Berufsnostalgiker so langsam ein Armutszeugnis.

Schaut euch hier den Trailer zum Booster-Streckenpass an:

Nintendo Switch Online: Booster-Pass verspricht Gewinne

Nintendo baut sich mit dem sogenannten Booster-Pass ein Mario-Kart-Monster aus längst verblichenen und vergrabenen Streckenteilen zusammen, dem jeglicher Funke Kreativität fehlt – und das allein durch das Versprechen von Profit mit Leben erfüllt und dann als wünschenswerte Neuheit verkauft wird.

Für 24,99 Euro werden bei dem DLC für eines der beliebtesten Nintendo-Spiele aller Zeiten wohl spätestens 2023 viele Gamer zugreifen – oder sich Zugang über das bisher zurecht gefloppte Nintendo Switch Online Erweiterungspaket verschaffen, das passenderweise noch weitere altbekannte Spiele anbietet, die ebenfalls teilweise schon mehrfach recycelt wurden.

Für Nintendo lohnt sich diese Rechnung also zweifellos, denn allein der Franchise-Name ist Fans wohl den Eintrittspreis für das fahrende Frankenstein-Monster wert – und weil keine neuen Ideen gebraucht werden, kann ein satter Gewinn mit dem Minimum an Arbeit generiert werden.

Remakes und Remasters: Nintendos endlose Nostalgie

Während Nintendo auf der Hardware-Seite in der Branche immer wieder als Innovator und Wegbereiter in Erscheinung getreten ist, hat das Unternehmen in Bezug auf die Spiel-Releases in den letzten Jahren über die Maßen auf Remasters oder Remakes ihrer Greatest Hits gesetzt.

Mario Kart 8 ist dabei natürlich an und für sich bei Weitem kein schlechtes Spiel, sondern belegt in meiner persönlichen Kart-Racing-Rangliste einen ehrbaren zweiten Platz hinter Crash Team Racing. Der Booster-Pass steht allerdings stellvertretend für Nintendos scheinbar immer stärker werdende Tendenz, so ziemlich alle großen Namen aus dem eigenen Portfolio wiederzubeleben – von Super Mario 3D AllStars über The Legend of Zelda Skyward Sword bis hin zu Mario Party Superstars.

Anstatt neuen Ideen Leben einzuhauchen, schleicht Nintendo viel zu oft über die Gräber der eigenen Spiele, stets auf der Suche nach Projekten, die zurückgebracht werden können – ganz so als ob sie noch nie Friedhof der Kuscheltiere gelesen hätten. Um einmal Herrn King zu paraphrasieren: Sometimes new is better, Nintendo.

Der Booster-Pass für Mario Kart 8 soll bis Ende 2023 48 Remaster-Strecken zum Spiel hinzufügen. Während der DLC für Nintendo ohne Frage eine profitable Angelegenheit sein wird, lässt das Projekt jegliche Kreativität vermissen.