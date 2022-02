Pokémon-Überraschung: Neue Präsentation kurzfristig angekündigt

Welche Pokémon-Spiele könnten wohl enthüllt werden? (Bild: The Pokémon Company, Getty Images / sumkinn)

Eine neue Pokémon-Präsentation soll im Rahmen des Pokémon Days 2022 stattfinden. Wann ihr einschalten solltet, um alle Ankündigungen mitzubekommen, und was vorgestellt werden könnte, erfahrt ihr hier.

Pokémon Day 2022: So wird dieses Jahr gefeiert

Am 27. Februar ist Pokémon Day – und das soll dieses Jahr ordentlich gefeiert werden. Das wichtigste Event der virtuellen Sause dürfte "Pokémon Presents" am 27. Februar sein. Ab 15 Uhr stellt The Pokémon Company nämlich wieder einige ihrer Projekte vor.

In der 14-minütigen Live-Übertragung könnte so zum Beispiel ein DLC für Pokémon-Legenden: Arceus vorgestellt werden. Wahrscheinlicher ist aber eine Ankündigung zu einem weiteren "Meisterdetektiv Pikachu"-Spiel oder der "Pokémon Sleep"-App. (Quelle: Twitter / Pokémon)

Fans sind enttäuscht von bisherigen Ankündigungen

Um Fans der Pokémon-Spiele bis zur Präsentation etwas für ihre jahrelange Treue zurückzugeben, hagelt es Belohnungen und spezielle Events in verschiedenen Spielen des Franchise.

Die folgende Tabelle zeigt euch, an welchem Tag es Neuigkeiten zu welchem Spiel geben soll:

Tag Spiel 21. Februar Pokémon Masters EX 22. Februar Pokémon Schwert & Schild 23. Februar Pokémon Cafe ReMix 24. Februar Pokémon Unite 25. Februar P25-Musikvideo für Reconnect von Yaffle 26. Februar Pokémon GO 27. Februar Pokémon Day 2022

(Quelle: Twitter / Pokémon)

Nur schade, dass es bisher nicht viel gab, worüber sich die Community gefreut hat. (Quelle: Twitter / Serebii)

Eingeleitet wurden die Feierlichkeiten mit einer Ankündigung zum Mobile-Game Pokémon Masters EX. So begann ein neues Extremkampf-Event, welches zehn Tage lang dauern soll. Alle weiteren Infos könnt ihr der App oder dem folgenden Video des englischsprachigen Kanals entnehmen:

Pokémon Masters EX| Event zum Pokémon Day 2022

Weiter ging es mit einem Spezial-Raid zu Pokémon Schwert und Schild, bei dem Trainer sich ein dynamaximiertes Glurak, Bisaflor und Turtok schnappen können. Und auch für das Gratis-Spiel Pokémon Cafe Remix gibt es ein paar kleine Geschenke zu ergattern. Außerdem wird Hoopa den Charakteren in Pokémon Unite hinzugefügt.

Das war's aber bisher, weshalb zu hoffen bleibt, dass Pokémon Presents dafür umso grandioser ausfällt.