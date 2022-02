Nintendo geht jetzt auch auf Entwickler-Shoppingtour

Mario war ein bisschen Einkaufen. (Bild: Nintendo, Getty Images / Deagreez)

Erst Microsoft, dann Sony, jetzt Nintendo? Der Shoppingwahn geht rum – Nintendo bleibt aber als einziges der großen Unternehmen genügsam und investiert in ein Studio, das kaum einer kennt.

Wen hat sich Nintendo geschnappt?

Viele haben darauf gewartet, dass jetzt auch Nintendo einen Schritt in Richtung "Entwickler-Shopping" geht. Aber wen kauft Nintendo auf: Game Freak, Platinum Games oder einen noch größeren Fisch? Nicht ganz. Beim Deal, der bis zum 1. April abgeschlossen werden soll, handelt es sich um SRD Co. Ltd. – ein Studio, das schon seit knapp 40 Jahren mit Nintendo zusammenarbeitet.

Das Entwicklerstudio war bisher unabhängig, arbeitete aber exklusiv an First-Party-Spielen für Nintendo. Spiele von Animal Crossing, The Legend of Zelda und Super Mario Bros. entstanden in der Vergangenheit in Zusammenarbeit mit den rund 140 Angestellten von SRD.

Was hat der Kauf für einen Sinn?

Nachdem Microsoft und Sony vor wenigen Wochen Schlagzeilen mit den Käufen von Activision Blizzard und Bungie gemacht hatten, äußerte sich auch Nintendo zu den Deals. Shuntaro Furukawa, der Präsident des Unternehmens, meinte in einem Gespräch eigentlich, dass Nintendo nicht an solchen Deals interessiert sei. Grund dafür sei, dass fremde Studios nicht über die nötige "Nintendo-DNA" verfügen.

Seine ganze Begründung könnt ihr euch hier noch mal im Detail durchlesen:

Über diese wichtige DNA verfügt SRD aber anscheinend durch die jahrzehntelange Zusammenarbeit. Wie Nintendo nun in einem offiziellen Dokument erklärt, soll durch den Kauf "die Verfügbarkeit von Softwareentwicklungsressourcen für Nintendo gesichert" werden. Kurz: Sie wollen SRD weiterhin exklusiv für sich arbeiten lassen und damit ihr internes Team stärken. (Quelle: Nintendo)

