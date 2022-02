Pokémon-Legenden: Arceus – Fail wird zu herzzerreißendem Moment

Eine Pokémon-Spielerin animiert ihre schicksalhafte Begegnung. (Bild: Game Freak, The Pokémon Company, Reddit / Kattling)

Shiny-Begegnungen sind in Pokémon-Legenden: Arceus zwar nicht mehr so selten wie in früheren Spielen, aber immernoch jedes Mal aufs Neue ein Wunder. Eine Spielerin vertut ihre Chance auf einen besonderen Fang – und animiert die herzergreifende Interaktion mit dem Pokémon.

Traurige Pokémon-Spielerin verpasst einmalige Chance

Eine Pokémon-Trainerin teilt ihre frustrierende Erfahrung in Pokémon-Legenden: Arceus mit der Welt – und packt dafür noch ein paar passende, eigens animierte Szenen obendrauf.

Was ist ihr widerfahren?

Auf ihrer Reise durch die schneebedeckten Gebiete Hisuis erspäht Poké-Fan und Künsterlin Kattling plötzlich etwas Besonderes: Ein schillerndes Drifzepeli. Die Chancen solch ein besonderes Pokémon in der offenen Welt von Legenden: Arceus anzutreffen, stehen übrigens 1 zu 4096.

Was der Spielerin beim Versuch es zu fangen passiert, könnte auch genauso aus einem romantischen Drama stammen. Aber seht selbst:

Das Geister-Pokémon befreit sich aus seinem Ball und kommt auf die Trainerin zu. Das Ganze sieht ein wenig so aus, als hätte Drifzepeli ihr wirklich die Hand reichen wollen. Doch dann löst es sich einfach dramatisch in Luft auf. Der Grund: Durch den Wechsel von Nacht zu Tag verschwinden Geister-Pokémon – und anscheinend war seine Zeit gekommen.

Spieler haben Mitleid und rügen den Pechvogel

In den Kommentaren zum Reddit-Post sprechen Leute der Trainerin ihr vollstes Mitleid aus. Damit andere aber nicht auch eine solch schmerzhafte Trennung durchleben müssen, geben einige folgenden Tipp: Speichert, sobald ihr ein schillerndes Pokémon seht. Dafür müsst ihr einfach das automatische Speichern in den Einstellungen deaktivieren und im Anschluss speichern.

Auch der Spielerin selbst werden einige lustig gemeinte Vorwürfe gemacht – warum hat sie nicht davor gespeichert? Eine Antwort auf das "Warum" gibt die Spielerin nicht. Sie ärgert sich aber, eigenen Kommentaren nach, sehr über ihren Fehler. Hoffen wir mal, sie hat daraus gelernt.

Pokémon-Legenden: Arceus steckt voller Überraschungen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass viele Designs der Charaktere an alte Fanlieblinge angelehnt sind?