Minecraft-Fan zaubert Song und das ganze Spiel ist das Instrument

Es gibt was auf die Ohren! Einen Song, komplett aus Minecraft-Sounds. Bild: Mojang, Getty Images/Passakorn Prothien.

In Minecraft entstehen die beeindruckendsten Bauwerke und bemerkenswertesten Ideen. Während es sonst meistens etwas mit den Augen zu bestaunen gibt, zaubert ein Fan jetzt eine Kreation, die für eure Ohren bestimmt ist.

Katze, Huhn und Villager: Minecraft-Song ist wild

Während das Subreddit von Minecraft sonst nur so vor Bauwerken und visuellen Kreationen strotzt, hat sich ein Spieler jetzt eine ganz andere kreative Auslebung zum Sandbox-Game überlegt. Einen Minecraft-Song. Und zwar nur aus vorhandenen Ingame-Sounds.

Statt dabei auf melodische Klänge zu setzen, hat KaelonDrae sich eher ungewöhnlicher Sounds für seinen Track bedient. Vom gackernden Huhn, über miauende Katzen, bis zu sterbenden Schweinen – besonders die Tiere des Survival-Games scheinen es dem Ersteller angetan zu haben.

Untermalt wird das Ganze mit ein paar Videoausschnitten, die die Stars der Sounds gekonnt in Szene setzen. Hört euch das Ergebnis am besten einmal selbst im Reddit-Post an:

Was hält die Community vom Minecraft-Song?

Auf Reddit feiert die Community den eigenwilligen Track und spricht in über 100 Kommentaren und mit fast 6.000 Upvotes ihr Lob aus.

Einige fragen scherzhaft, wann denn der Spotify-Release für den Song zu erwarten ist. Der Nutzer HiFreinds findet gut, dass KaelonDrae den originalen Sounds treu geblieben ist und sie mit dem genutzten Programm FL Studio nicht verändert hat.

Dabei gibt KaelonDrae aber zu, dass er zumindest die Stimme des Dorfbewohners bearbeitet hat. Viele rätselraten auch, welche Sounds noch zum Tragen gekommen sind und wundern sich, dass einfache Geräusche, wie das Laufen über Grasblöcke, solch ein Ergebnis hervorzaubern können.

Mehrere Kommentatoren wünschen sich das Musikstück auch als Schallplatte im Spiel, welche in der Welt des Survival-Games gesammelt werden können.

Der Ohrwurm ist bei vielen garantiert und besonders das Katzen-Ende ist ein krönender Abschluss für diesen außergewöhnlichen Minecraft-Song.

