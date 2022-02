FIFA-Leak: EA soll keine Lust mehr haben – aus den komplett falschen Gründen

EA erwägt die Möglichkeit, die FIFA-Reihe auch ohne den Namen FIFA fortzusetzen. Bildquelle: Getty Images/ Damir Khabirov

Der Publisher Electronic Arts und der Fußballverband FIFA arbeiten bereits seit Jahren zusammen, damit Fans auch auf dem virtuellen Bolzplatz spielen können. In einem internen Meeting gibt der EA-Chef jetzt aber wohl zu, mit diesem Deal unzufrieden zu sein. Die Alternative ist jedoch auch nicht besonders berauschend.

Was sagt der EA-Chef zum FIFA-Deal?

Ein neues Jahr bedeutet auch ein neues FIFA. Der Publisher Electronic Arts kümmert sich dafür um das Spiel, während der Fußballverband Lizenzen und seinen Namen stellt. In einem internen Meeting, das anonym an die Seite Videogameschronicle weitergeben wurde, soll der EA-Chef Andrew Wilson jetzt jedoch verraten haben, dass die FIFA-Lizenz nur ein "Hindernis" für die Reihe wäre. Der einzige Vorteil in einem Jahr, in dem keine Weltmeisterschaft stattfindet, wären lediglich die vier Buchstaben auf dem Cover.

Wilson begründet dies mit den Wünschen der Spieler, die aufgrund des Fußballverbands nicht umgesetzt werden könnten. Beispielsweise würden die Fans wollen, dass sie stärker in ein "digitales Ecosystem" expandieren:

"Unsere Spieler sagen uns, dass sie mehr kulturelle- und Handelsmarken, die relevant für sie sind, im Spiel haben wollen. Marken wie Nike. Aber FIFA arbeitet mit Adidas zusammen und wir können das nicht machen" "Unsere Spieler sagen uns, dass sie mehr Spielmodi wollen, andere Dinge, die über 11 vs. 11 hinausgehen und anderes Gameplay."

Macht EA bald ohne FIFA weiter?

Wilson betont auch, dass er diese Bedanken auch mit der FIFA geteilt haben. Letztendlich wolle EA trotzdem ein guter Partner sein. Er gibt aber zu, dass er nicht überrascht wäre, wenn sich die Reihe in eine andere Richtung entwickelt. Am Ende des Tages sei dies vielleicht sogar besser, als mit den vier Buchstaben auf dem Cover fortzufahren.

(Quelle: VGC)

Meinung von Martin Hartmann

FIFA ist ohne Zweifel eine der profitabelsten Reihen für EA. Trotzdem scheint das dem Publisher nicht genug zu sein. Er hätte plötzlich lieber mehr kreativen Spielraum bei der Entwicklung der Reihe. Dabei ist es wohl auch kein Zufall, dass ihm diese Einschränkungen gerade jetzt auffallen, wo die FIFA mehr Geld für ihre Lizenz haben will. Die Richtung, die EA ohne die FIFA-Lizenz einschlagen würde, wirkt jedenfalls nicht besonders revolutionär. Es ist mehr von dem, was EA gut kann: Ein Spiel mit verschiedenen Bezahlsystemen zuzuschütten und den Profit zu maximieren, koste es, was es wolle (außer Geld natürlich).