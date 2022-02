Shadow Warrior 3, Elex 2 und Babylon's Fall - Nur drei der neuen Releases in der kommenden Woche.

Bei den Releases gibt es keinen Halt: Auch im März gibt es ein buntes Treiben. Den Anfang machen ein großes Rollenspiel, ein exklusives PlayStation-Rennspiel und ein blutiger Shooter.

Elex 2 | 1. März

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Fünf Jahre Entwicklungszeit: Für den Nachfolger zu Elex hat sich Entwickler Piranha Bytes einiges an Zeit gelassen. Dafür aber soll Elex 2 auch das bislang rundeste Rollenspiel des Essener Studios sein. Erneut begebt ihr euch mit Protagonist Jax durch eine offene Spielwelt, die Fantasy, Endzeit und Science-Fiction-Ansätze miteinender kombiniert.

Spielerisch bleibt sich Elex 2 ebenfalls treu. Ihr bekommt also ein waschechtes Singleplayer-Rollenspiel mit unzähligen Quests, trefft auf dem Weg Entscheidungen und schließt euch einer von fünf Fraktionen an - oder lasst es sein, denn erstmals könnt ihr in einem "Piranha Bytes"-Spiel auch fraktionslos bleiben.

Der Release von Elex 2 ist dann noch einmal besonders: Es ist nämlich der erste Auftritt von Piranha Bytes auf der aktuellen Konsolengeneration. Neben der PS5 und Xbox Series X/S wird zudem der PC, die PlayStation 4 und Xbox One bedient.

Shadow Warrior 3 | 1. März

PC / PS4 / Xbox One

Ähnlich lange wie bei Elex 2 hat es auch bei Shadow Warrior 3 gedauert. Für den Shooter-Nachfolger besinnt sich Entwickler Flying Wild Hog jedoch auf die Stärken des ersten und weniger auf die des zweiten Serienteils. Das heißt: Singleplayer-Kampagne, kein klassischer Loot mehr und von Hand gebaute Level, statt prozeduraler Generierung.

In Sachen Gameplay bietet aber auch Shadow Warrior 3 intensive und schnelle Shooter-Action, bei der Blut und abtrennbare Körperteile zum Alltag gehören. Natürlich hält sich Protagonist Lo Wang währenddessen mit seinen Sprüchen niemals zurück.

Beim Release von Shadow Warrior 3 bleibt die aktuelle Konsolengeneration außen vor. Stattdessen werden nur PC, PlayStation 4 und Xbox One bedient.

Pathfinder: Wrath of the Righteous | 1. März

PS4 / Xbox One

Gut ein halbes Jahr nach dem Release für den PC schafft es Pathfinder: Wrath of the Righteous nun auch auf die Konsolen. Genauer gesagt auf die PlayStation 4 und Xbox One. Für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S soll es zu einem späteren Zeitpunkt ein entsprechendes Update geben.

Inhaltlich gibt es bei der Umsetzung keine Änderungen. Konsolenbesitzer können sich somit auf ein umfangreiches Oldschool-Rollenspiel einstellen, dessen größte Stärke die Geschichte ist. Die erzählt recht klassisch von einer Heldentruppe, die sich einer dämonischen Invasion stellen muss. Dahinter steckt aber natürlich noch einiges mehr als es zu Beginn den Anschein haben mag.

Technisch ist Pathfinder: Wrath of the Righteous an die Konsolen angepasst, vor allem hinsichtlich der Steuerung. Mit dem Gamepad soll sich das isometrische Rollenspiel uneingeschränkt bewältigen lassen.

Babylon's Fall | 3. März

PC / PS4 / PS5

Das neue Spiel von Platinum Games hat eine zähe Geschichte hinter sich: Angekündigt wurde Babylon's Fall bereits 2018, aber verschwand kurz darauf wieder vom Radar. Drei Jahre später tauchte es wieder auf und jetzt steht der Release vor der Haustür.

In Babylon's Fall werdet ihr entweder alleine oder mit einer Gruppe bestehend aus bis zu vier Spielern zu den sogenannten Sentinels. Deren Ziel ist es, den namensgebenden Turm von Babylon zu bewältigen. Ganz einfach ist der Aufstieg aber nicht, denn auf dem Weg warten zahlreiche Gegner auf euch und ihr selbst verbessert euch mit aufgesammelter Beute.

Xbox-Spieler schauen beim Release von Babylon's Fall in die Röhre. Das Action-Spiel von Platinum Games erscheint zumindest zu Beginn nur für den PC und die beiden PlayStation-Konsolen.

Gran Turismo 7 | 4. März

PS4 / PS5

Über 400 Fahrzeuge, unzählige Strecken, ein realistisches Fahrmodell und dynamisches Wettersystem: Für Gran Turismo 7 setzt Polyphony Digital auf Altbewährtes und kombiniert es mit neuer Technologie. Ziel ist eine Art Rückkehr zu den Wurzeln, die Fans zufriedenstellt.

Somit könnt ihr euch in Gran Turismo 7 sowohl in einer Singleplayer-Karriere austoben, als auch im Multiplayer-Modus euer fahrerisches Können unter Beweis stellen. Erstere umfasst ebenfalls typische Serieneigenheiten wie Lizenzprüfungen, die Autowäsche und Ölwechsel.

Der Release von Gran Turismo 7 findet für die PlayStation 4 und PlayStation 5 statt. Auf der neuen PlayStation-Konsole gibt es vor allem grafisch etliche Verbesserungen, die auf der vorherigen Generation nicht möglich sind.

Triangle Strategy | 4. März

Switch

In Triangle Strategy von Square Enix ist der Name Programm: Dabei handelt es sich um ein Strategie-Rollenspiel, in denen drei verschiedene Fraktionen um Eisen- und Salzressourcen kämpfen. Als Spieler müsst ihr euer strategisches Geschick in rundenbasierten Gefechten zeigen und dabei sowohl die eigenen Truppen als auch das jeweilige Terrain berücksichtigen.

Optisch setzt Square Enix für Triangle Strategy auf die HD-2D-Optik, die bereits in Octopath Traveler zum Einsatz gekommen ist. Darüber hinaus versprechen die Entwickler, dass eure Entscheidungen im Laufe der Story Einfluss auf die Geschichte nehmen.

Zum Release wird es Triangle Strategy nur auf einer Plattform geben: auf der Nintendo Switch. Eine Umsetzung für andere Konsolen und den PC könnte aber möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Ein herausstechendes Highlight mag es in dieser Woche auf den ersten Blick nicht geben (Wie will man auch gegen Elden Ring anstinken?). Mit Gran Turismo 7, Elex 2 und Shadow Warrior 3 sind dennoch drei potenzielle Hochkaräter unterwegs. Hinzu kommen Triangle Strategy und Babylon's Fall, die auch nicht ganz außer Acht gelassen werden sollten.