Elden Ring: So sieht das Spiel auf der PS1 aus

Auf den aktuellen Konsolen macht Elden Ring eine tolle Figur, aber wie schaut es auf der PS1 aus? (Bild: FRom Software)

Pünktlich zum Release hat ein bekannter YouTuber dem neuen Souls-Spiel Elden Ring ein Demake spendiert und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.

Aus Neu mach Alt

Kaum ist Elden Ring raus, schon gibt es ein entsprechendes Demake zu bestaunen. Verantwortlich dafür ist der YouTuber Hoolopee, der auf seinem Kanal auch schon Resident Evil Village und Death Stranding in der Zeit zurückgeschickt hat.

Sein neuster Coup: Die optische Alterung von Elden Ring:

Unter dem Video witzelt Hoolopee, dass diese Version von Elden Ring ganze acht Discs umfasst und in nicht ganz so geschmeidigen fünf FPS läuft.

Demakes erobern das Internet

Demakes sind bereits seit einigen Jahren ein beliebter Internet-Trend. Wie würde Spiel XY wohl aussehen, wenn es zur Zeit der PlayStation 1 erschienen wäre? Diese Frage führt zu einigen erstaunlichen Ergebnissen.

Denn manche User begnügen sich nicht mit statischen Bildern oder kurzen Trailern, stattdessen bauen sie den geliebten Klassiker einfach nach. So geschehen beim Horrorspiel Dead Space:

Der YouTube-Channel Rustic Games BR hat mit Unity, Blender und Photoshop eine "PlayStation 1"-Version von Dead Space erschaffen. Das gezeigte Gameplay erinnert durch die Kameraperspektive und die Level-Übergange sehr stark an Resident Evil.

Falls Ihr noch mehr von solchen Demakes sehen wollt, dann klickt euch gerne in unsere dazugehörige Bildersttrecke. Dort zeigen wir euch unter anderem wie solche Grafik-Bomben wie Assassin's Creed, Grand Theft Auto 5 und The Last of Us auf der PlayStation 1 ausgesehen hätten.