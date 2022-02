Extrem-Shopping: Nach Nintendo-Ankündigung sind Spieler im Kaufrausch

Nach Ankündigung der eShop-Schließung kaufen Fans ordentlich ein. Bild: Nintendo / Prostock Studio@GettyImages

Kürzlich gab Nintendo bekannt, dass der Support für die älteren Konsolen 3DS und Wii U abgestellt wird. Aufgrund dessen werden auch die jeweiligen eShops geschlossen – das sorgt jetzt für einen Kaufrausch bei den Fans.

Nintendo: Eigentlich ist noch genug Zeit

Der 3DS und die Wii U leisten den Fans seit vielen Jahren treue Dienste, doch die Herstellung wurde bereits vor einer Weile eingestellt. Nun sollen auch die eShops geschlossen und der Support beendet werden.

Solltet ihr euch noch mit digitalen Käufen eindecken wollen, habt ihr jetzt noch ein Jahr dafür Zeit. Erst ab Ende März 2023 könnt ihr keine neuen Spiele mehr kaufen, außer ihr entscheidet euch für physische Exemplare. Diese können weiterhin installiert werden und auch bereits erworbene Inhalte stehen weiterhin zur Verfügung.

Ihr wollt lieber neuere Spiele zocken? Wir haben Tipps für euch:

9 Must Plays im März 2022

Fans wollen noch mal sichergehen

Viele Nintendo-Fans haben sicherlich eh schon mit der alten Konsolen-Generation abgeschlossen und werden von der Schließung der eShops nicht beeinträchtigt. Bei manchen sorgt es allerdings dafür, dass sie ordentlich Geld ausgeben. Auf Reddit werden zahlreiche Einkäufe mit der Community geteilt.

Aus Angst, die Preise könnten in den nächsten Jahren signifikant steigen, decken sich die Spieler außerdem mit zahlreichen physischen Spielen ein. Vor allem Titel aus dem Super-Mario-Universum scheinen hoch im Kurs zu stehen. Doch auch weitere Genres sind im Einkaufswagen gelandet.

Manche Spieler haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben und hoffen, dass Nintendo den Entschluss zur Schließung der eShops noch einmal überdenkt. Um das zu erreichen, wurde sogar eine Petition gestartet – der Erfolg wird aber wahrscheinlich ausbleiben. (Quelle: change.org)

Möchtet ihr euch auch noch eindecken? The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D gibt es nur für den 3DS: