Steam-Bestseller: Deutsches Rollenspiel klettert in den Charts nach oben

Ein neues Open-World-RPG schnappt sich einen Platz auf dem Steam-Charts-Treppchen. Bild: Valve, THQ Nordic.

Schon bald wird der Nachfolger eines beliebten deutschen Rollenspiels seine Pforten für Spieler auf PlayStation, Xbox und dem PC öffnen. Auf Steam scheinen sich die Spielenden schon so sehr zu freuen, dass sie das neue Fantasy-Game auf die Top-Plätze der Charts befördern.

Die Steam-Topseller haben eine neue Nummer 2

Es ist wie immer Bewegung in den Charts der Spieleplattform Steam – aktuell residiert der Action-Hit Elden Ring noch auf dem ersten Platz, doch es schleicht sich jetzt eine große Rollenspiel-Hoffnung an (Quelle: Steam).

Mit Elex 2 wird am 1. März der Nachfolger des beliebten ersten Teils Elex erscheinen. Das Science-Fantasy-Abenteuer aus der deutschen Spieleschmiede Piranha Bytes scheint bei den Rollenspiel-Fans heiß erwartet zu sein.

Denn die Vorverkäufe laufen so super, dass sich das Game den zweiten Platz der Steam-Charts sichern kann. Aktuell ist das Spiel dort auch mit einem kleinen Rabatt von 10 Prozent versehen, sodass ihr Elex 2 für 44,99 Euro statt den üblichen 49,99 Euro ergattern könnt. Doch dieses Angebot läuft nur noch bis zum 1. März um 19 Uhr.

Was erwartet euch in Elex 2?

Die Reise führt euch in Elex 2 erneut durch die Welt von Magalan, in der ihr in der Rolle von Jax die freien Völker gegen eine neue Bedrohung vereinen müsst.

Um einige Eindrücke zum Kampfsystem des Open-World-Rollenspiels zu bekommen, könnt ihr in folgenden Trailer reinschauen:

Elex 2: Trailer zum Kampfsystem

Auf YouTube finden sich unter dem letzten Trailer zu Elex 2 etliche Kommentatoren, die den Release des RPGs kaum noch erwarten können. Einer der Top-Kommentare von Daddy Dagoth bringt den Kern des Spiels sehr gut auf den Punkt:

„Ich muss ihm [dem Spiel] hoch anrechnen, ein echtes Third-Person-RPG zu sein, welches komplett auf deinen Charakter-Fähigkeiten basiert. Während viele andere Games nur Action-Spiele mit RPG-Elementen sind. Das [Elex 2] sieht wie ein 100-prozentiges RPG aus und ich denke, deswegen wird das Kampfsystem als schlecht beschrieben. Menschen haben sich so sehr an die moderne Formel gewöhnt, dass Kämpfen mehr durch mechanische Skills als durch Level des Charakter-Skills bestimmt werden.“

Viele stimmen ihm zu, wogegen andere die Steuerung in den Kämpfen dennoch als unausgereift bezeichnen. Ob sich Elex 2 in diesem Bereich von seinem Vorgänger abheben kann, könnt ihr spätestens am 1. März selbst herausfinden.

Elex-Fans wünschen sich viele DLCs für den neuen Ableger. Diese Bilderstrecke zeigt, wie gute Erweiterungen auszusehen haben: